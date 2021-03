Pablo Iglesias hace una chusca comparación entre Abascal y ‘Paca la Piraña’ y Calviño flipa: «¿Paca la qué?»

Nueva sesión en el Congreso de los Diputados y un nuevo circo de Pablo Iglesias, creyendo que ofendía a VOX haciendo comentarios que no entendían ni los suyos.

El 10 de marzo de 2021, entre otras cosas, se debatieron, en el Congreso de los Diputados, las manifestaciones celebradas por el día internacional de la Mujer del 8-M, así como la prohibición en Madrid, además de la ley del solo sí es sí y la Ley Trans.

Pero, como siempre, Pablo iglesias tuvo que hacer su particular circo populista cuando se enfrentó el número 2 de los populares, Teodoro García Egea.

El vicepresidente, en su clásica obsesión, se centró en atacar a VOX y criticar al PP por pactar con el partido de Santiago Abascal en algunos parlamentos regionales.

El líder de la formación morada, se dirigió a Iván Espinosa de los Monteros y sin entender muy bien por qué, le dijo

Ya que el diputado se refería a mí hablando de la Ley Trans, le voy a decir una cosa para que lo entienda usted: ¿Sabe la diferencia entre Paca La Piraña y el señor Abascal? Paca La Piraña hizo la mili, señoría.

Ya estamos con la obsesión de Iglesias con las series de televisión (que parece que no hace otra cosa que ver la tele) y con referencias populares con las que cree que conecta con el ‘pueblo’ cuando, en realidad, no es así.

Y segundo, el comentario en sí no tiene sentido. No entendemos si realmente quiere ofender al líder de VOX o a la ex vedette.

Iglesias se sentó entre aplausos, creyéndose triunfal, pero se pudo oír a Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno, quien se sentaba a su lado, preguntando:

¿Paca la qué?

A ver, Calviño, te lo explicamos. ‘Paca la Piraña’ es una mujer trans, actriz, ex vedette, ex prostituta y amiga de Cristina Ortiz, ‘La Veneno’.

Paca ha sido uno de los personajes revelación del 2021 en la televisión nacional, gracias a su participación en la serie ‘Veneno’, donde se interpretaba así misma.

De hecho, ha firmado un contrato en exclusiva con Antresmedia para multitud de proyectos y es todo un fenómeno social en las redes sociales.