‘La isla de las tentaciones 3’: la ‘mala leche’ de Lucía, tocamientos incómodos y el adiós de una pareja

El capítulo de ‘La isla de las tentaciones 3’ este 11 de marzo de 2021 fue flojo hasta que llegó lo que todos queríamos ver: la hoguera entre Lucía y Manuel. Todo un festival de insultos y reacciones falsas.

Manuel y Lucía: Cuernos desde el primer día

Mientras que él ya ha consumado su relación con Fiama, Lucía la lio en su villa. Primero tonteó con Isaac (soltero y ‘amante’ de Marina) y se llegó a besar con Carlos (actual amante de Lola, con el que esta se enrolló mientras la propia Lucía dormía a su lado).

Lucía ha pasado de ser la ‘buena’ de la edición a convertirse en un personaje mucho más oscuro de lo que pensábamos, sobre todo en lo que se refiere a sus compañeras.

Mientras, Manu es un chulito que, tras mantener relaciones sexuales con Fiama, cargó contra su ‘novia’, Lucía, por hacer un dos por ciento de lo que ha hecho él. El andaluz, de hecho, ya no se arrepiente de su comportamiento.

Al final, Lucía pidió una hoguera de confrontación con Manuel. La duda era saber si él aceptaría o no,

La hoguera: “He hecho lo que me ha salido del coño. Mentiroso de mierda”

Manuel apareció y nada más llegar, Lucía le dedicó estas ‘bonitas’ palabras:

Eres un falso, un pedazo de sinvergüenza, un asqueroso. No tienes perdón de Dios. Vas a explicar aquí el papelón que te has montado. Después de lo que me has hecho tienes las narices de echarme por tierra. Mentiroso de mierda. Desagradecido. Lo que te ha salido ha sido ser un guarro. Yo he hecho lo que he hecho porque me ha salido del coño

Manuel se defendió como siempre, con que ella tampoco había sido una santa, y que lo que ha hecho ha sido porque le ha salido del alma.

Como te he querido a ti, no he querido a nadie.

Y, por supuesto, él se puso a llorar. Muy falso todo.

Ella, en plan reina, le dio las gracias:

Yo antes te quería más a ti que a mí y eso se acabó. Gracias por recordármelo.

Manuel, que no sabe argumenta, optó por llorar y culpabilizarse:

Yo venía aquí a demostrarle que la quería y la he cagado que porque me he dejado llevar.

Todo lo contrario a lo que había dicho hasta la fecha en su villa. Es muy cobarde.

Lucía estaba en plan ‘destroyer’ y no paraba de atacarle:

¡Qué vergüenza! ¡Follando en una ducha! ¡Asqueroso!

Viendo los vídeos de Manuel, Lucía se destapó como una mujer mal hablada y dictatorial. No dejaba hablar a su chico y sólo le insultaba.

Él lloraba y ella, fría, decía no creerle. Bien por Lucía.

La decisión de Manuel

Y al final, Manuel decidió irse de ‘La isla de las tentaciones’ con Fiama y Lucía se marchó sola.

Pero cuando ella se iba, él fue corriendo tras ella para pedirle perdón y un beso. Ella se negó:

Yo te perdono pero a mí no me tocas más.

Una reina.

Y Fiama apareció para decidir si se iba con Manuel o no. ¿Resultado? Se fue con su ‘amor’.

Predicción: Fiama, en cuanto pueda, va a dejar tirado a su nuevo ‘novio’.

Lola y Diego: Adicción a los hombres

Lo de Lola y Diego es asombroso. En el capítulo anterior vimos su hoguera de confrontación en la que él comprobó que ella se había enrollado con Carlos mientras que Diego hacía lo propio con Carla.

Pero Lola y Diego decidieron darse una oportunidad como pareja, pero siguiendo cada uno en su villa.

No pasaron ni 24 horas y ambos volvieron al redil. Lola mantuvo relaciones sexuales con Carlos y Diego intimó (aunque no llegó a más) con Carla.

Lola continuó aislada de sus compañeras y se centró únicamente en Carlos. Y es que, como ella mismo relató, no sabe estar sin un hombre. Esta muchacha tiene un problema.

Marina y Jesús: Onanismo y acusaciones graves

Marina ya se ha entregado del todo a Isaac, pero se impactó al ver a su ‘novio’, Jesús, en su villa masturbándose. Sí, no es broma. El chico, solo en su cuarto, se desahogó. Bien por él.

Marina, durante la hoguera, se portó de forma algo ruin al afirmar que Jesús no se atreve a acostarse con nadie en su villa, no por respeto, sino porque “tiene miedo de no dar la talla” en el sexo. Alucinante.