Nominados a los Oscar 2021: nuestra quiniela en un año sin favoritos

Ya tenemos a los nominados a los Oscar 2021 en un año en el que no hay grandes favoritos y en el que se ha impuesto la inclusión de género y raza. Lo mejor es que Laura Pausini está nominada…

Los Oscar ya no son ‘tan blancos’ ni tan machistas

El 2020 ha sido el año de la pandemia, aquel en el que las salas de cine han cerrado y las plataformas se han hecho con el poder.

También ha sido el año sin grandes títulos taquilleros y en el que el cine indie se ha podido colar para arañar algo en los premios. El cine ‘alternativo’ y los colectivos ‘minoritarios’ en la industria, tales como la población afroamericana, la asiática o las mujeres.

Ya lo vimos en Los Globos de Oro ,donde ‘Nomadland’, de Chloé Zao se llevó los premios gordos a mejor drama y mejor dirección.

Este año, en las nominaciones a los Oscar, anunciadas el 15 de marzo de 2021, podemos observar que la cosa está muy repartida. ‘Mank’, la película de David Fincher para Netflix, lidera con 10 candidaturas pero muchas de ellas técnicas.

Se han colado un montón de cintas que prácticamente han pasado desapercibidas o que directamente no conocemos.

La Academia ha puesto fin #OscarSoWhite (Oscar demasiado blancos) con unas nominaciones diversas y con la aparición por primera vez de un asiático, Steven Yeun (‘Minari’) entre los candidatos a mejor actor. Le acompañan Riz Ahmed (‘Sound of metal’), Antohony Hopkins (‘El padre’), Gary Oldman (‘Mank’) y el recientemente fallecido Chadwick Boseman (‘La madre del blues’)

Nuestra quiniela

Si uno tiene en cuenta los premios hasta ahora, a priori se podrí predecir los siguientes premios. Mejor película, ‘Nomadland’; mejor dirección Chloé Zao: Mejor actor: Antohony Hopkins (aunque no sería extraño que se lo dieran de manera póstuma a Chadwick Boseman); Mejor actriz, Andra Day (EE.UU. VS Billie Holiday); Mejor actor secundario: Sacha Baron Cohen (El juicio de los 7 de Chicago) y mejor actriz secundaria: Maria Bakalova (Borat 2)

Para un servidor la buena noticia es que Laura Pausini está nominada por su canción en la película ‘La vida por delante’.

Sin embargo, sorpresa, Pedro Almodóvar se ha quedado fuera de la competición al mejor corto por ‘La voz humana’.

Lista de nominados a los Oscar 2021

Mejor película:

The Father (El Padre)

Judas and the black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director:

Thomas Vinterberg (Otra ronda)

Chloé Zao (Nomadland)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Emerald Fennell (Una joven prometedora)

Mejor actor protagonista:

Riz Ahmed (Sound of metal)

Chadwick Boseman (La madre del blues)

Antohony Hopkins (El padre)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Mejor actriz protagonista:

Viola Davis (La madre del blues)

Andra Day (EE.UU. VS Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Una joven prometedora)

Mejor actor de reparto:

Sacha Baron Cohen (El juicio de los 7 de Chicago)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr. (Una noche en Miami)

Paul Raci (Sound of metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Mejor actriz de reparto:

Maria Bakalova (Borat 2)

Glenn Close (Hillbilly: Una elegía rural)

Olivia Colman (El padre)

Amanda Seyfried (Mank)

Yuh Jung Youn (Minari)

Mejor diseño de vestuario:

Emma (Alexandra Byrne)

La madre del blues (Ann Roth)

Mank (Trish Summerville)

Mulan (Bina Daigeler)

Pinocchio (Massimo Cantini)

Mejor banda sonora:

Da 5 Bloods: Hermanos de armas

Mank

Minari

Noticias del gran mundo

Soul

Mejor cortometraje:

Feeling trough (Doug Roland y Susan Ruzenski)

The letter room (Elvira Lind y Sofia Sondervan)

The present (Farah Nabulsi)

Two distant strangers (Travon Free y Martin Desmond Roe)

White eye (Tomar Shushan y Shira Hochman)

Mejor sonido:

Greyhound: Enemigos bajo el mar

Mank

Noticias del gran mundo

Soul

Sound of metal

Mejor guion adaptado:

Borat 2

The Father (El padre)

Nomadland

Una noche en Miami

The White Tiger

Mejor guion original:

Judas and the black messiah

Minari

Sound of metal

Una joven prometedora

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película de animación:

Onward

Más allá de la Luna

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Mejor fotografía:

Judas and the black messiah

Mank

Noticias del gran mundo

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor documental:

Collective Crip Camp

El agente topo

My octopus Teacher

Time

Mejor corto documental:

Colette

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger Ward

A love song for Latasha

Mejor montaje:

The Father (El Padre)

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película internacional:

Otra ronda (Dinamarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Rumanía)

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia Herzegovina)

Maquillaje y peluquería:

Emma

Hillbilly: Una elegía rural

La madre del blues

Mank

Pinocchio

Mejor canción original:

Fight for you (Judas and the black messiah)

Hear my voice (El juicio de los 7 de Chicago)

Husavik (Eurovision song contest: the story of fire saga)

Io sí (seen) (La vida por delante)

Speak now (Una noche en Miami)

Diseño de producción:

The Father (El Padre)

La madre del blues

Mank

Noticias del gran mundo

Tenet

Efectos especiales:

Love and monsters

Cielo de medianoche

Mulan

The one and only Ivan

Tenet