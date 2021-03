‘Sálvame’ se frota las manos con la entrevista prohibida y las filtraciones más escandalosas de Iker Casillas

Iker Casillas y Sara Carbonero ya han anunciado oficialmente su separación. Ha empezado el circo en Telecinco, en especial en ‘Sálvame’.

El miércoles 10 de marzo de 2021, la revista Lecturas sacó en portada algo que ya se rumoreaba en todas las redacciones de la prensa rosa: Iker Casillas y Sara Carbonero ponían punto y final a 11 años de relación.

La revista Hola lo desmintió, algo que se debatió mucho en ‘Sálvame’ el viernes 12 de marzo, incluso se aseguró que la ruptura era un hecho.

El comunicado

Justo cuando terminó el programa de Telecinco ese día, la pareja sacó un comunicado de prensa

Tanto Iker como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo. El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable. Con estas palabras pedimos que por favor se respete nuestra intimidad en este momento de cambio. Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por vuestra comprensión

Los audios filtrados

Durante el fin de semana, en ‘Viva la vida’ se informó de unos audios que supuestamente había filtrado una amiga íntima de Casillas en los que el futbolista reconocía que, efectivamente, su relación con Sara llevaba tiempo rota.

Los audios no se hicieron públicos pero las colaboradoras del programa. Isabel Rábago y Terelu Campos, los escucharon y, según ellas se escucha a Iker Casillas hablando en un contexto de celos y egoísmo justificando algunos comportamientos por “sucesos pasados” en su vida.

La entrevista a Gustavo González

En 2020 el paparazzi Gustavo González firmaba una portada que se hacía muy polémica. Iker Casillas reconocía que no había cuidado todo lo debido a su mujer, Sara Carbonero.

Un año después, Gustavo desveló la conversación off the record que tuvo con el futbolista y en el que le confesó que ya no seguía con la periodista.

Según Gustavo, Iker le reconoció que en Oporto vivían en la misma casa pero en plantas separadas, y que desde hacía tiempo ya no tenían vida de pareja. Ahora la entrevista de Gustavo cobra una especial importancia y muestra que la crisis de la pareja venía de lejos.

Por eso, el 15 de marzo de 2021, en ‘Sálvame’ emitieron, con cuentagotas, trozos de esa entrevista prohibida. Y todo dejando muy clarito que Iker no soporta el programa de Telecinco, por lo que no entendemos que haya concedido una entrevista a uno de sus colaboradores.