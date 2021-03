Crece la lista de concursantes de ‘Supervivientes 2021’ y es para echarse a temblar

De momento, Telecinco ha dado el nombre de cuatro concursantes oficiales para ‘Supervivientes 2021’ pero ya sabemos algunos más. Aviso: la lista es decepcionante.

El primer concursante confirmado fue Antonio Canales. El bailarín, uno de los que han gozado de mayor prestigio en nuestro país, también ha sido conocido por sus múltiples polémicas: desde su pasado con las drogas, sus críticas e insultos a sus compañeros de profesión, sus enfrentamientos con la prensa e incluso imágenes sexuales con un amante en la playa.

Si alguien ha entrevistado a Canales alguna vez, sabrá que no es alguien de trato fácil. Puede perder los nervios en cualquier momento. Eso, para un reality como ‘Supervivientes’, es oro puro.

La siguiente en la lista fue Silvia Pantoja, prima de Isabel que últimamente se ha sumado a la guerra entre la tonadillera y su hijo, Kiko Rivera.

Más allá de sus lazos familiares, y dependiendo de quién la defienda en plató, no sabemos si puede ser un buen personaje o no. De momento, da pereza.

Alexia Rivas también ha sido confirmada. La chica semidesnuda que pasaba detrás de Alfonso Merlos durante la cuarentena fue una de las grandes protagonistas del 2020 muy a su pesar. O no. Ella dice que no quería ser famosa pero se apunta a ‘Supervivientes’.

La que no está confirmada de manera oficial pero sí que irá es Marta López, el otro vértice del ‘Merlos Place’. Puede parecer buena idea poner a la que era novia de Merlos (Marta) con la amante (Alexia) en una isla desierta pero no lo es. Para nada. Conociéndolas, van a hacerse íntimas, irán de estupenda y educadas y no van a dar nada de juego.

Tom Brusse, uno de los grandes protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 2’ sí está confirmado y funcionará siempre que le pongan a alguien interesante delante. Dicen que también va a ir su ex, Melyssa, pero molaría más si se apuntara Lola, la más ‘promiscua’ (para bien) de la tercera temporada de ‘LIDLT’.

Este 16 de marzo de 2021, en ‘Sálvame’ anunciarán al siguiente concursante. Alejandro Albalá, ex de Chabelita y de Sofía Suescun. Pereza. Pereza máxima.

La última en confirmarse ha sido Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores. Qué horror. Está ahí para que su marido acuda al plató a defenderla mientras salen supuestas amantes diciendo que han tenido algo con él. Qué aburrido todo ya.