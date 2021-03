Que alguien le diga a Kiko Rivera que pare ya: “Mi madre estaría mejor en la cárcel que en Cantora”

Una cosa es llevarte mal con tu madre y otra lo que está haciendo Kiko Rivera con Isabel Pantoja.

A finales de 2020, Kiko Rivera le declaró la guerra a su madre, Isabel Pantoja. Tras años de relación supuestamente perfecta, ‘Paquirrín’ tiró de la manta, destapando la oscuridad de su progenitora: desde que le engañó con la herencia de su padre hasta que le dejó sólo cuando tenía problemas con las drogas.

Se iniciaba así una guerra histórica en el mundo de la prensa rosa española. Pantoja era destrozada por su ‘pequeño del alma’ y, mientras, la cantante guardaba silencio desde su casa aunque sí que ha hablado con algunos periodistas para criticar a su hijo.

Kiko ya no se corta en insultar a su madre y a su tío pero lo que vimos el miércoles 17 de marzo de 2021 sobrepasa cualquier ataque anterior.

Ese día, la revista Lecturas sacaba a Kiko Rivera en la portada con el siguiente titular:

Eso ya es pasarse. Este hombre ha perdido el rumbo.

Y entre otras cosas, el DJ confesó:

Estoy hecho una mierda. El tiempo me está haciendo sufrir más.

Mi tío es un veneno

Tíos, primos, hermanos, ¿dónde están?

Mi prima, como no tiene nada que ver con ella… ¡Habría que verla si le estuviera pasando a ella! (…) No se me olvidan las palabras de mi hermana. Le digo que, si se quiere enterar de por qué las cosas están pasando así, se lo enseño. “No quiero verlo”, dice en televisión. Sabe que si lo hace tiene que elegir, y a Anabel le pasa igual