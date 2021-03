La gala más rara de ‘La isla de las tentaciones 3’: la ‘desaparición’ de Carlos y mucha agresividad

La entrega de ‘La isla de las tentaciones 3’ emitida el 17 de marzo de 2021 estuvo marcada por un montaje de último minuto para eliminar la presencia de uno de sus participantes, Carlos.

Ese mismo miércoles saltó una noticia inesperada. Carlos Algora, conocido por ser uno de los tentadores más famosos de la tercera temporada de ‘La isla de las tentaciones’, había sido detenido, junto con otros tres hombres, por un presunto abuso sexual en grupo.

A los tres se les investiga por haber abusado sexualmente y en grupo de una joven francesa el pasado 13 de febrero de 2021 durante una fiesta ilegal en Colmenarejo.

Recordemos que Carlos se había convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición. Primero quiso seducir a Lucía pero rápidamente su interés cambió a Lola, con la que llegó a tener relaciones sexuales completas. De hecho es una de las grandes tramas del show.

¿Qué ha hecho Mediaset España? Lo único que podía hacer: cortar por lo sano.

Tras la violación de Carlota Pardo en ‘GH Revolution’ (y el boicot de anunciantes que provocó la desaparición del formato) no se pueden permitir escándalos así.

Y aunque lo que supuestamente ha hecho Carlos Algora no tiene relación con el concurso, Mediaset no aguantaría otro escándalo sexual parecido, sobre todo cuando ‘La isla de las tentaciones’ es la gran esperanza de la cadena y el programa de más éxito en la actualidad.

Por eso, ese mismo día, tanto Mediaset como la productora, Cuarzo, mandaron un contundente comunicado de prensa:

La primera consecuencia de esta eliminación ha sido la retirada de Mitele Plus del programa previsto para la noche del 17 de marzo, que ya se había publicado con antelación

Recordemos que esa semana se emitían dos entregas de ‘La isla de las tentaciones’ (miércoles y jueves).

Es decir, los responsables del show hicieron un montaje de urgencia para eliminar a Carlos de casi todas las secuencias.

La respuesta es sí. A ver, para el poco tiempo que tenían han hecho milagros.

Carlos sale casi como un mueble en la casa, en planos generales y demás. Ya no tiene trama propia, por lo que Lola casi tampoco. Esa es la pena.

Además, esa noche se emitía una hoguera de confrontación distinta entre los concursantes y los solteros y solteras que han seducido a sus parejas.

Obviamente, el cara a cara entre Carlos y Diego (pareja de Lola) iba a ser épico. Pues no lo podremos ver.

¿Han hecho bien? Totalmente. Cierto es que, para suplantar la trama de Lola y Carlos, han centrado la atención en Loa y Diego y en otras muchísimo menos interesantes (como la de las parejas más fieles.- Hugo y Lara y Marina y Raúl-).

A pesar de que casi no vimos a Carlos en el capítulo, Lola continuó teniendo un gran protagonismo (por favor que la fichen para ‘Supervivientes 2021’).

Y es que, como la muchacha muy estable no es, volvió a pelearse con sus compañeras. La razón es que decidieron expulsar a Simone como tentador, el mismo que se besó con Lola al principio.

Ella quiso quitarse al italiano de en medio y sus compañeras no estaban muy de acuerdo, por lo que la leonesa se mosqueó.

Lola fue la primera en enfrentarse, en esta nueva modalidad de hogueras, a la ‘amante’ de su novio, Carla.

Carla comenzó llamando “sinvergüenza” a Lola y la otra atacó (y con razón):

Yo nunca he hablado mal de ti. Yo he hecho aquí lo que me ha dado la gana. Tú no tienes por qué juzgarme.