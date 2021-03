La sorprendente reacción de Ana Rosa Quintana tras las declaraciones de Rocío Carrasco

La serie documental sobre Rocío Carrasco levantó todo un debate social y al día suficiente, todos los medios se hicieron eco de las palabras de la ex mujer de Antonio David Flores.

La serie documental sobre Rocío Carrasco en la que destapa por qué lleva 7 años sin hablar con sus dos hijos mayores (fruto de su relación con Antonio David Flores), ha roto todas las expectativas.

El 21 de marzo de 2021, se emitieron los dos primeros episodios de esta serie documental en la que Rocío cuenta su verdad.

Durante la primera entrega, la hija de Rocío Jurado explicó por qué ha hablado ahora- por un intento de suicidio cuando se enteró de que su hija iba a defender a su padre en ‘GH VIP’- y por qué no ha hablado con sus hijos- por supuestos malos tratos de Antonio David-

Hay que decir que Antonio David dejó de trabajar en televisión 3 años porque precisamente su ex mujer le denunció por malos tratos continuados y finalmente un juez le dio la razón a Antonio David. Es decir, la justicia ha hablado.

Pero aún con todo, Rocío ha seguido sin hablar con sus hijos mayores- Rocío Flores y David Flores- y su ex se ha hecho una gran estrella de la televisión gracias a Telecinco y a ‘Sálvame’.

Pero, de repente, ahora Antonio David es el malo. Todos sus compañeros se creen a Rocío Carrasco mientras que Telecinco hace un circo de algo tan grave como los malos tratos.

Que quede claro: Mediaset ha fomentado todo esto (sean o no reales los malos tratos). Han creado un monstruo (Antonio David) para luego hundirle.

Al día siguiente, el 22 de marzo de 2021, Rocío Carrasco fue uno de los temas principales de ‘El programa de Ana Rosa’.

La propia presentadora reconoció haberse quedado en shock tras ver la serie:

Y después, la presentadora habló directamente de Rocío Flores, hija de Carrasco, y de cuál es su papel ahora:

La verdad es que la niña no se va de casa, la niña tiene un episodio y parece que agrede a la madre y un juez decide un alejamiento, y el niño se va cuando cumple la mayoría de edad. Ella denuncia que le han arrebatado a sus hijos y para mí no hay nada que explique que tú no veas a tus hijos durante años.

Ahora lo que todos queremos es escuchar la versión de su hija

Hasta ahora Rocío Carrasco no ha estado muy bien asesorada, ha mantenido vivo ese odio que le ha debido hacer mucho daño. Se han hecho mucho daño los dos y las víctimas son esos niños. No se puede culpabilizar a esa niña. Me falta el por qué cuando se acaba esa orden de alejamiento por qué esa madre no fue más proactiva. A mí me falta la niña porque nunca ha hablado. Son cosas muy dolorosas.