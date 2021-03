¿Por qué Mediaset no dona todo el dinero que ha ganado con Rocío Carrasco a ONG contra la violencia machista?

Volvemos a hablar de la hipocresía de Mediaset en el caso de Rocío Carrasco.

Parece que no se habla de otra cosa que de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docu serie sobre Rocío Carrasco estrenada el 21 de marzo de 2021, en la que la hija de Rocío Jurado denunció malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento)

El enfado de Carlota Corredera

Martes 23 de marzo de 2021. Cinco de la tarde. Plató de ‘Sálvame’. Carlota Corredera, muy sería, defiende a su empresa, Mediaset España, de las acusaciones de hacer negocio y espectáculo con el caso de presuntos malos tratos de Rocío Carrasco:

Aquí se decidió que, después de lo que contó Rocío Carrasco en su documental, se prescindía de Antonio David Flores. Él estaba convocado para venir el lunes pero tras lo que escuchamos, decidimos que no viniera más. Lo digo para los que dicen que aquí hacemos espectáculo de esto. Que es muy fácil criticar. Hablamos de algo muy serio.

Carlota Corredera se olvida que el documental estaba grabado desde hace un mes y que sus jefes sabían perfectamente lo que Carrasco había dicho.

De hecho, Telecinco utilizó a Antonio David para promocionar la docu serie y luego, para lavarse las manos, le quitaron de en medio.

Pero ahora resulta que ahora lo que hace ‘Sálvame’ es periodismo feminista. Lo dijo la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, quien no dejó pasar la oportunidad de entrar en directo en el programa para dar su discurso.

Fenómeno, ahora ‘Sálvame’ es un servicio social, un referente de igualdad.

¿Cuánto ha ganado Telecinco?

La emisión de los dos primeros capítulos de la serie alcanzó un 33,2% de share y reunió a más de 3,7 millones de espectadores frente a la pantalla, convirtiéndose en el programa más visto del año hasta el momento. Una bestialidad.

Rocío, según han publicado varios medios, habría cobrado 1 millón de euros por su confesión. Está en su derecho.

Con la emisión de 120 anuncios, a 30.000 euros según tarifa de Telecinco, Mediaset recaudó en las dos horas de duración del reportaje 3,6 millones de euros, según datos de El Periódico.

¿Debería el señor Vasile donar esos 3,6 millones a la lucha contra la violencia machista? No tiene por qué. Mediaset es una empresa privada. Lo que quieren es ganar dinero.

Pero, por favor, que no vayan de servicio público y no vendan que no han hecho espectáculo de un tema tan grave porque sí que lo han hecho.