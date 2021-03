Festival de hipocresía con la exclusiva de Antonio David Flores respondiendo a Rocío Carrasco

El caso de Rocío Carrasco se ha convertido en un circo social peligroso.

Parece que no se habla de otra cosa que de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docu serie sobre Rocío Carrasco estrenada el 21 de marzo de 2021, en la que la hija de Rocío Jurado denunció malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento)

Tras 25 años de silencio a Rocío se la ha juzgado como mala madre por no querer tener contacto con sus dos hijos mayores.

Mientras, Mediaset ha hecho de Antonio David una estrella televisiva. A él y su hija mayor, Rocío Flores.

Y esta es la misma empresa que ha juzgado y machacado a Rocío Carrasco pero, de repente, ahora, a quién destroza es a Antonio David.

El caso es Antonio David está actuando mal. Cada paso suyo es la comprobación pública de que lo que dice su ex es cierto.

Primero, el 23 de marzo de 2021, en ‘Sálvame’, la colaboradora Laura Fa aseguró que Antonio David le había dicho que su ex tenía problemas con las drogas. Algo que, según otros tertulianos, el ya excolaborador iba pregonando a los cuatro vientos.

Y va Antonio David, llama a Rafa Mora por teléfono y amenaza en directo a Laura Fa. No hijo, así no.

Pero lo peor estaba por llegar.

La portada de la vergüenza

Miércoles 24 de marzo de 2021. La revista Diez minutos publica en portada una exclusiva con Antonio David Flores en la que el ex guardia civil dice:

Quiero que quede claro, mi ex mujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. En mi vida le he faltado al respeto ni le he tocado ni un dedo. No voy pasar tres años encerrado en mi casa.

A ver Antonio David, si te quieres defender, no mientas. No estás absuelto. La causa sigue abierta a falta de pruebas pero aunque no se te pueda llamar maltratador (cosa que hacen todos los días en Telecinco) tampoco quiere decir que Rocío Carrasco mienta.

Pero luego están las hordas justicieras de Twitter que desde primera hora de la mañana pedían boicot a la revista por dar voz al ‘monstruo’, el mismo ser diabólico que han estado consumiendo y al que han creído durante décadas.

Locura social

Por lo que hay que luchar es que las instituciones judiciales se formen en violencia de género. Que el juicio no se base sólo en el ‘te creo ‘ o ‘no te creo’ social.

¿Qué ocurriría si una mujer da un testimonio más incongruente (por el trauma) y menos editado que el de Rocío Flores? ¿No hay que creerla? No. Las víctimas perfectas no existen.

El juicio mediático que ha creado el caso de Rocío Carrasco, y que no deja de ser un negocio para Mediaset y las revistas que quieran, es tan peligroso como el ocultismo que han padecido durante miles de años las mujeres maltratadas. Por el bien de ellas, dejemos de hacer espectáculo político-social con eso. Hay que darles voz, obvio, pero con rigurosidad.

Eso sí, tampoco se entiende que la revista Diez Minutos deje que Antonio David diga esas cosas y no le corrijan. Este señor está desesperado.