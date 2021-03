Paz Vega no sabe dónde se ha metido: se olvida de la presunción de inocencia y condena a Antonio David Flores

Ya se habla del caso de Rocío como el #Metoo español y por eso mismo hay que tener cuidado.

Parece que no se habla de otra cosa que de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docu serie sobre Rocío Carrasco estrenada el 21 de marzo de 2021, en la que la hija de Rocío Jurado denunció malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento)

Tras 25 años de silencio a Rocío se la ha juzgado como mala madre por no querer tener contacto con sus dos hijos mayores.

Mientras, Mediaset ha hecho de Antonio David una estrella televisiva. A él y su hija mayor, Rocío Flores.

Y esta es la misma empresa que ha juzgado y machacado a Rocío Carrasco pero, de repente, ahora, a quién destroza es a Antonio David (que ojo, un servidor está con ella y la cree pero la opinión de cualquiera no debería ser definitoria).

La sociedad está más polarizada que nunca en torno a los malos tratos. Muchos creemos la versión de Rocío Carrasco pero ningún juez ha dictado sentencia al respecto todavía.

La causa sigue abierta a falta de pruebas. A Antonio David no se le puede llamar maltratador pero esto tampoco quiere decir que Rocío Carrasco mienta.

Pero ya son muchos se han olvidado de la presunción de inocencia y han señalado a Antonio David. La primera ha sido la mismísima ministra de Igualdad, Irene Montero (con aparición estelar en ‘Sálvame’) y la segunda ha sido Paz Vega.

En Instagram, la actriz ha colgado una foto de Antonio David Flores y ha cargado contra él sin miramientos:

Inmediatamente después, la actriz borró el comentario aunque puso otros mensajes de apoyo a Carrasco en sus stories:

Siento una profunda tristeza cuando oigo el testimonio de Rocío Carrasco. Esa tristeza y empatía me ha llevado a escribir y a mostrar un pensamiento sin filtro. Lo siento. No soy quien para juzgar a nadie. Aunque las tripas se me revuelvan y la garganta se me cierre, porque lo que hemos visto y oído es la imagen de una mujer que ha sufrido mucho, demasiado. Y yo la creo.

Esas lágrimas de dolor infinito no se pueden fingir. Rocío es el espejo de tantas mujeres que sufren maltrato. Y ojalá su testimonio sirva para que otras mujeres tomen las riendas de su existencia. La ley a veces tiene sus propias reglas y no se ajusta a la realidad, a la verdad. Pero debemos confiar en ella.