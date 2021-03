Antonio David Flores, destrozado por el que fue su jefe, Javier Sardá: ”No tengo duda de que maltrató a Rocío”

Ahora es muy fácil criticar a Antonio David Flores pero hasta hace una semana era una gran estrella televisiva.

Parece que no se habla de otra cosa que de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docu serie sobre Rocío Carrasco estrenada el 21 de marzo de 2021, en la que la hija de Rocío Jurado denunció malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

Tras 25 años de silencio a Rocío se la ha juzgado como mala madre por no querer tener contacto con sus dos hijos mayores.

Mientras, Mediaset ha hecho de Antonio David una estrella televisiva. A él y su hija mayor, Rocío Flores.

Y esta es la misma empresa que ha juzgado y machacado a Rocío Carrasco pero, de repente, ahora, a quién destroza es a Antonio David.

Pero el ex guardia civil. Recordemos que lleva más de 20 años apareciendo en Mediaset y uno de los programas en los que más participó fue en ‘Crónicas Marcianas’, mítico late-night de Telecinco presentado por Javier Sardá.

Y ha sido el propio Sardá el que se ha mojado ahora con el asunto de los presuntos malos tratos. Lo hizo el 25 de marzo de 2021 durante su intervención en RAC1.

El presentador, ahora, asegura creer totalmente la versión de Rocío Carrasco:

Yo no tengo ninguna duda de que Antonio David trató fatal y maltrató psicológica y no sé si físicamente a Rocío Carrasco, segurísimo.

En los procesos judiciales, y esto es un poco espantoso lo que voy a decir, que no se haya podido acreditar no quiere decir que no se hayan producido