Broncas, decepciones y dos parejas felices: la final más previsible en ‘La isla de las tentaciones 3’

El 24 de marzo de 2021 vimos las hogueras finales de la tercera temporada de ‘La isla de las tentaciones’.

Pues, al final, todo fue un poco como estaba previsto. Tanto Jesús y Marina como Lola y Diego pusieron punto y final a su relación ( de momento, que aún queda el especial ‘Tres meses después’). Eso sí, Hugo y Lara y Raúl y Claudia se fueron felices. Pereza que dan estas parejas, la verdad.

Si hay un auténtico perdedor en la tercera temporada de ‘La isa de las tentaciones 3’, ese es Jesús.

El novio de Marina no sólo vio cómo su chica le era infiel con Issac (alias Lobo) sino que ha fracasado en su propia Villa.

Recordemos que Jesús,, tras ver a su chica con otro, se lió con Stefany, quien un día antes se había besado con Manuel.

Jesús fue un poco el segundo plato pero le dio igual. Pero como el chico se quiso llevar por sus ‘emociones’, justo antes de la final de programa, abandonó a Stefany por otra de las solteras, Lara, con la que mantuvo relaciones sexuales.

Pero tras el revolcón, Lara mandó a paseo a Jesús asegurando que el chico “no estaba muy bien ubicado”. Toda la razón del mundo,

La hoguera final entre Jesús y Marina no podía haber terminado de otra manera que con tensión.

De acuerdo que ella fue infiel primero pero él ha quedado como un pobre hombre (siendo amables) y eso que lo tenía fácil.

En su cara a cara, Marina quedó como alguien mucho más libre y sensato que él. Jesús se mostró rencoroso y simple.

También es verdad que ella fue a ‘matar’ contra su novio con frases del tipo:

Isaac me ha hecho sentir más que tú en estos últimos años. Prefiero mil veces fallarte a ti, que fallarme a mí. Y yo no voy a malgastar más tiempo.

He fallado. Me he dado cuenta de que, en mi relación, no era feliz. Ni me arrepiento ni me siento avergonzada. Creo que tengo la suficiente madurez y libertad de hacer lo que me dé la gana cuando me apetezca

Yo en mi relación estaba supercohibida. ¿Tú no te dabas cuenta de eso? Dentro de ti, sabías que estaba muy mal. No era capaz de dejarte porque creía que estaba feliz contigo y que esto se podía salvar.