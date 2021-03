María Patiño deja tiritando y sin argumentos a la ministra Montero por el caso de Rocío Carrasco

Qué pena que sólo sean unos pocos en Telecinco que se sientan escandalizados ante lo que está ocurriendo con Rocío Carrasco.

No se habla de otra cosa en Telecinco desde el 21 de marzo de 2021, día que se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, documental sobre Rocío Carrasco en el confesaba los malos tratos sufridos, supuestamente, por su exmarido, Antonio David Flores, hasta ahora colaborador de ‘Sálvame’.

La confesión de la hija de Rocío Jurado ha creado todo un debate político y social. Su ex, Antonio David, nunca ha sido declarado culpable de maltrato pero su causa está abierta por falta de pruebas.

Pero hay muchos que no han tenido en cuenta la presunción de inocencia, entre ellos la mismísima ministra de Igualdad, Irene Montero, quien llegó a intervenir en ‘Sálvame’ de manera populista para defender a Rocío Carrasco aunque reconoció que no se había leído bien el auto del caso.

El miércoles 24 de marzo de 2021, María Patiño apareció en ‘Sálvame’ por primera vez desde el estreno del documental y aunque dijo creer a Rocío Flores, se mostró muy crítica con ciertos comportamientos moralistas que ha optado su propio programa.

María, de hecho se quejó de la intervención de Montero en ‘Sálvame’:

Una ministra de Igualdad, ante un proceso de un hombre no condenado, si es desconocedora, debe estar y representar lo que para mí representa la igualdad. Yo también tengo derecho a decir lo que opino, porque tengo un hijo varón, y espero que, si algún día es absuelto de un caso, que no le están condenando mediáticamente. La ministra de Igualdad no se puede involucrar en un tema así