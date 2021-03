Lydia Lozano, destrozada tras la muerte de su hermano: ¿Por qué le ha dado las gracias a Belén Esteban?

El lunes 29 de marzo de 2021, Lydia Lozano regresó a ‘Sálvame’ una semana después de la muerte de su hermano por coronavirus.

El 22 de marzo de 2021, falleció, a los 69 años, y tras un mes ingresado, Jorge Lozano, hermano de la conocida colaborada de ‘Sálvame’, Lydia Lozano.

La noticia del fallecimiento de Jorge Lozano fue confirmada por la Universidad Complutense de Madrid, donde era catedrático de Periodismo.

En un comunicado, la facultad en la que impartía clases Lozano, afirmó que:

Una semana después, el 29 de marzo de 2021, Lydia regresó al trabajo por, según ella, petición de su propia madre para poder “seguir adelante».

La colaboradora, llorando, dijo:

Es que lo ves en las noticias y… Este mes de marzo va a hacer un año, ¿no? Lo ves en las noticias, lo oyes, yo he perdido amigos, pero dices: ‘Dios mío, ¿la gente no se da cuenta de lo que estamos viviendo?’ Es que dices ‘un cáncer, un accidente, un infarto’, pero es que están tan perdidos con esto… Ningún caso es igual

Mi hermano ha estado ingresado por COVID durante 45 días, y aquí lo sabían todos mis compañeros, y nunca dijimos nada públicamente porque pensábamos que iba a salir de esta. El lunes por la mañana me llamó mi hermana y me dijo que les habían llamado y que iban a ver a Jorge, y me pedía que fuera con mi madre.

Y lo que pudo llamar la atención fue el gesto que Lydia Lozano tuvo con su compañera, Belén Esteban:

Y es que, al parecer, Miguel, como paramédico, le fue informando a Lydia del estado de su hermano.

Belén, llorando, dijo que , en los últimos días decidieron ella y su marido no decirle nada a Lydia porque sabían lo que iba a pasar.

Finalmente, y con otro talante, Lozano relató las discusiones que tenía con su hermano por trabajar en ‘Sálvame’:

Él decía en casa que yo era una niña adoptada y que no teníamos el mismo ADN. Cuando empecé en ‘Tómbola’ le dijo a mi madre que le dijera que yo no era su hermana. Cuando yo hacía anuncios me decía ‘Lydia, sin comentarios’. O cuando me veía discutir con Rafa Mora o con alguien los comentarios a la hora del café eran tremendos