María Patiño, desenmascarada por Rocío Carrasco: ¿Despedirán a la periodista de ‘Sálvame’?

María Patiño se ha convertido en protagonista involuntaria de la segunda entrega de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Es el fenómeno televisivo del momento. ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, es la docu serie sobre Rocío Carrasco estrenada el 21 de marzo de 2021 en Telecinco, en la que la hija de Rocío Jurado denunció malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

El 28 de marzo de 2021 se estrenaron los capítulos 2 y 3 de la serie en los que Rociito contó supuestos malos tratos por parte de Antonio David además de múltiples infidelidades.

En el capítulo 2, de hecho, la hija de Rocío Jurado desveló cuando, embarazada por segunda vez, vio cómo su marido se besaba con una camarera de un bar de Chipiona (Sonsoles) y todo el infierno que vivió en aquel momento cuando Antonio David le hacía ‘luz de gas’ y le hacía creer que estaba loca.

En ese momento, Rociito dijo que una de las personas que sabía lo que pasó ese verano era María Patiño, periodista del corazón y actual colaboradora de ‘Sálvame’ que ha sido muy crítica con su propia cadena por la emisión de la serie y por no contar con la presunción de inocencia de Antonio David.

Pero que María Patiño supiera todo esto implica que ha estado años compartiendo plató con Antonio David sin decir nada, algo por lo que las redes sociales se le han echado encima.

Primero, Antonio Rossi (‘El programa de Ana Rosa’) escribió en Twitter que, efectivamente, María Patiño lo sabía todo pero minutos más tarde borró el mensaje.

Antonio Rossi ha borrado esto porque estaba contradiciendo a Maria Patiño y no se había dado cuenta…

Y es que la propia Patiño lo desmintió y aseguró que Carrasco cuenta una versión de la realidad que no es cierto.

Mi verdad real, no coincide con su vivencia.

Lo viví pero no fue así. No le quiero quitar dolor , matè por demostrar la verdad, logré probarlo. Pasaron los años y pocos nos creyeron. Rocío no recuerda como ocurrió todo. https://t.co/4iGTRsT07F

— Maria patiño (@maria_patino) March 28, 2021