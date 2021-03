Rocío Carrasco desvela el momento más terrorífico que vivió en su matrimonio con Antonio David Flores

¿Agredió Antonio David Flores a Rocío Carrasco en un balcón de su casa de Chipiona? En la tercera entrega del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ se desvela la escalofriante verdad según la protagonista.

Si los dos primeros episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ han creado un fenómeno social, lo que nos espera va a ser indescriptible.

Parece que no se habla de otra cosa que de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docu serie sobre Rocío Carrasco estrenada el 21 de marzo de 2021, en la que la hija de Rocío Jurado denunció malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

Tras 25 años de silencio a Rocío se la ha juzgado como mala madre por no querer tener contacto con sus dos hijos.

Mientras, Mediaset ha hecho de Antonio David una estrella televisiva. A él y su hija mayor, Rocío Flores.

Estos dos primeros capítulos no sólo arrasaron en audiencia (un 33% de cuota de pantalla y casi cuatro millones de espectadores) sino que muchos lo han definido como el #Metoo español, una revolución social sobre los malos tratos.

Todos los medios de comunicación, en todas las redes y en todas las esferas políticas se ha debatido sobre un caso de supuesta violencia de género y supuesta alienación parental (se cree que el padre ha manipulado a sus hijos para que no hablen con su madre).

Las consecuencias, en pocos días, fueron tremendas. Mediaset despidió a Antonio David Flores de todos sus programas (incromprensible que no lo hubiesen hecho antes cuando el documental estaba rodado desde hace un mes).

El 29 de marzo de 2021, se estrenaron los capítulos 2 y 3 de la serie. En el segundo, Rociito describió cómo descubrió las infidelidades de Antonio David mientras estaba embarazada de su segundo hijo.

Ya en el capítulo tercero, la hija de Rocío Jurado narró el infierno de su segundo embarazo y de la supuesta agresión que sufrió en el balcón de su casa de Chipiona (de la que se ha especulado mucho en la prensa del corazón).

Entre otras cosas, Rocío Carrasco dijo lo siguiente en el capítulo 3:

Él me decía: estás loca por culpa de los celos vas a malparir. Me hizo dudar sobre mi actitud.

Después de haber visto lo que había visto y que la actitud de él era de desprecio absoluto y de crueldad, ya se convierte en que ya no es sólo por la noche, sino estando en la playa me es infiel.

Un día, en la playa, estoy tomando el sol y de repente veo que viene Sonsoles (la supuesta amante de Antonio David) hacía nosotros y veo que él está tonteando con ella. Le digo que me quiero ir y él me contesta que si me quiero ir que me vaya sola: Yo no te voy a llevar, yo me quedo con ella. Y me fui sola a casa a las tres de la tarde caminando una hora y media.

Él sabía que podía hacerlo, que no iba a tener consecuencias.

Un día me dio una lipotimia en la playa y a este ser (Antonio David) no se le ocurrió otra cosa que tirarme una botella de agua helada a la cabeza. Me dio un corte de digestión y sentí muchos dolores. Él me decía que iba a malparir a mi hijo.

Una noche, llegó tarde, y le dije que era un sinvergüenza. Me agarró del camisón y sacó medio cuerpo mío por la ventana y yo le dije: ‘Procura, que cuando llegue abajo me haya matado’.

Él dice que ese episodio nunca pudo ser porque había unas rejas en esas ventanas. Esas rejas se pusieron en el año 2010.