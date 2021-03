Las verdades como puños de Ana Rosa sobre Rocío Carrasco y el linchamiento a Antonio David

Mientras que casi todos en Mediaset han cerrado filas a favor de Rocío Carrasco también los hay que, como mínimo, analizan toda la situación con cautela. Es el caso de Ana Rosa Quintana.

El 28 de marzo de 2021 se emitieron los capítulos 2 y 4 de de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docu serie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto del lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

En el segundo episodio, Rociito describió cómo descubrió las infidelidades de Antonio David mientras estaba embarazada de su segundo hijo.

Ya en el capítulo tercero, la hija de Rocío Jurado narró el infierno de su segundo embarazo y de la supuesta agresión que sufrió en el balcón de su casa de Chipiona (de la que se ha especulado mucho en la prensa del corazón).

El lunes 29 de 2021, en ‘El programa de Ana Rosa’ se debatió sobre los maltratos físicos y psicológicos y la presentadora, confinada desde su casa, quiso subrayar la cuestión judicial.

Si ha sido así, no no sé cómo esto no lo ha podido acreditar

El periodista Rodolfo Irago aseguró que:

Quintana interrumpió al colaborador y dijo:

Nos vamos a encontrar con dos versiones. Una la ha ido dando poco a poco Antonio David Flores. La otra, la de Rocío, es pormenorizada, igual también haría falta la contraposición de esos episodios de Antonio David.

Nos vamos a encontrar con dos juicios: un juicio, en el que Rocío no ha conseguido demostrar, que ha durado tres años con muchos peritos y varios tribunales y jueces… Pero hay otro juicio mediático, y ese es el asunto

Al final va a quedar el juicio mediático.

Es un relato (del de Rocío) muy coherente al que estoy segura que no ha tenido acceso ningún juez, al menos de esta forma. No tenemos ese relato porque Rocío sigue sin mostrarlo.

Lo que nos falta saber cómo es la denuncia, cómo fueron esas declaraciones ante el juez… para determinar si la justicia no ha sido justa con ella. Hasta que no lo conozcamos, no sabemos si Rocío ha sido una persona que la justicia no ha reparado su daño