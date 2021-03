El vídeo en el Kiko Hernández, el que ahora va de feminista, amenaza con pegar a una mujer

Qué fácil es ahora ir de feminista pero muchos de los que apoyan a Rocío Carrasco y su estremecedora confesión en Telecinco deberían cuidarse mucho. El primero de ellos, Kiko Hernández.

El 28 de marzo de 2021 se emitieron los capítulos 2 y 3 de de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docu serie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Los que antes eran sus amigos y compañeros ahora le condenan públicamente. Tal es el caso de Kiko Hernández, quien el 28 de marzo de 2020 participó en el debate posterior a la emisión de los capítulos de la serie.

Tras ver el primer episodio, Hernández, compungido, dijo:

A mí Rocío Flores me caía mal. No entendía su frialdad para con sus hijos pero ahora, tras ver esto me alegro mucho de no compartir ya más plató con Antonio David Flores no sabría ser su compañero en ‘Sálvame’.