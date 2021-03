Máxima preocupación en Telecinco: Mila Ximénez, ingresada en el hospital por su cáncer de pulmón

Malas noticias para la familia de ‘Sálvame’: Mila Ximénez ha sido ingresada en el hospital por el cáncer de pulmón que padece desde hace más de un año

Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, la periodista ha tenido que ser ingresada. Ha sido el lunes 29 de marzo de 2021, en el hospital de La Luz de Madrid, donde están llevando su tratamiento. Mila lleva varias semanas sin acudir a ‘Sálvame’.

Ahora podría haber recibido los resultados de un informe, lo que ha llevado al equipo médico que lleva su caso a tomar la decisión de que Mila ingrese en el hospital.

Horas antes de que se diera la noticia, en ‘Sálvame’, su amiga Belén Esteban le mandó un mensaje de ánimo y apoyo. Así como en su redes sociales, donde colgó una foto de ella junto a la periodista y Raúl Pietro, director, durante años, de ’Sálvame’.

Carmen Borrego, por su parte, también ha querido mandarle sus mejores deseos a través de las redes sociales: «Cuídate mucho y tienes que ser muy fuerte, te mando toda mi energía.

El 2 de marzo de 2021, Mila Ximénez regresó a ‘Sálvame’ tras meses de baja por culpa del cáncer de pulmón que padece. Esta fue una de las últimas veces que vimos a la colaboradora en Telecinco.

Visiblemente afectada, Mila dijo en directo:

No me puedo peinar porque me han cambiado la quimio. No me puedo meter el cepillo, ni peine, ni nada para que no se me caiga, lo tengo muy debilitado

Vi ayer lo de la muerte de Quique San Francisco y pensé: te estoy viendo. El otro día vi unas fotos de Pau Donés y dije, yo hasta ahí no voy a llegar, ni de coña. Mientras pueda estar así y pueda venir bien, si me dicen que esto va para larguísimo, se acabó el tratamiento, lo que dure.

Para mí volver significa que estoy bien, he estado casi un mes sin moverme de la cama. La gente estaba muy preocupada y yo también, todo se decide dentro de dos semanas, la semana que vine me hacen una nueva prueba, se ha complicado una de las zonas, me hacen un TAC y dependiendo del TAC yo tomaré una decisión.

Está siendo muy largo el camino y muy jodido, pero ahí estamos. Me ha pillado cansada, la distancia con tu familia, la soledad, han sido muchas cosas y fundamentalmente soy una persona que me gusta vivir, pero con calidad de vida. Lo dije con mi madre y conmigo no será diferente. A mí me dicen que esto tiene una duración de un tiempo y yo me organizo. No sé qué haría pero estoy preparada, cada día más preparada

Quiero que los míos sepan que no voy a seguir (con la quimioterapia)

Tengo mucho miedo a que la gente me vea enferma, me da miedo desmayarme, que tenga que ir al baño corriendo, esas cosas que no controlas con la enfermedad. Estoy bien y no me va a pasar nada.