Rocío Carrasco explica por qué no habla con sus hijos y cuál ha sido la gran manipulación de la prensa rosa

El 4 de abril de 2021, vimos los capítulos 4 y 5 del documental sobre Rocío Carrasco y nos puso los pelos de punta.

El 22 de marzo de 2021 cambió la historia de Telecinco y de la presa rosa. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docu serie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Hasta donde el gran público ha podido ver, Carrasco ha descrito cómo conoció a Antonio David y cómo, desde casi el comienzo la utilizó y mintió.

También ha relatado su boda, el nacimiento de su hija Rocío Flores y el infierno que vivió durante el segundo embarazo, mientras que su marido le era infiel y no sólo le hacía pensar que estaba loca sino que, según ella, llegó a agredirla.

En el capítulo 4, lo que Carrasco contó fue la separación con Antonio David, cómo la amenazó, y como él empezó a tejer la leyenda de que Rociito era una mala madre con ayuda de la prensa rosa. De cómo su madre, (Rocío Jurado) estaba “acojonada” por Antonio David y el por qué ella nunca quiso hablar mal de su ex marido, lo que ha provocado que sus hijos no la hablen en la actualidad.

En el momento que yo, delante de mis padres, digo que me quiero separar, esta persona se pone a llorar y le dijo a mi madre: ‘¿Ves? no me quiere, se ha cansado de mí. Me ha usado, ya no me quiere, ya no le sirvo’. Mi madre, al principio se compadeció de él. Mi padre me dijo: ‘Hazlo, Rocío pero no ahora. Te va a hacer la vida imposible’.

Cuando le conté a sus padres que su hijo me había sido infiel, su madre empezó a decirme lo mismo que decía él, que me había cansado de su hijo. Una hermana suya tuvo una reacción más fuerte, la paré en seco y le hice un repaso.

Mi madre le temía como al demonio. No se atrevía a decirle: ‘Coge las maletas y vete’. Tenía miedo a un escándalo.

Él fue a casa de mi madre sabiendo que ella no estaba y se ponía a llorar diciendo que no le abrían la puerta. Era una manipulación.

Mi madre vivió toda su vida acojonada y cagada por este señor.

Sobre el robo en la caja fuerte de su casa, Carrasco apuntó directamente a Antonio David.