Feministas de pacotilla: Mediaset despide a Antonio David Flores pero sigue contando Kiko Matamoros

Es incomprensible el razonamiento de Mediaset a la hora de despedir a la gente. ¿Prescinden de Antonio David Flores por presuntos malos tratos y mantienen en plantilla a personajes con un historial parecido? No se entiende.

El fenómeno de Rocío Carrasco

El 22 de marzo de 2021 cambió la historia de Telecinco y de la presa rosa. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

La empresa, por lo tanto, ha renunciado al debate: la verdad que cuenta es la de Rocío Carrasco y punto.

Les ha dado, por cierto, una fiebre feminista extrema: Hasta la ministra de Igualdad, Irene Montero, se subió al carro oportunista de rocío Carrasco para condenar (sin presunción de inocencia) a su maltratador. Ah, e insistiendo que lo de ‘Sálvame’ es “periodismo feminista” (aún me duele el estómago de tanto reír)

Y todo con Carlota Corredera al frente, quien invita a profesionales contra la violencia de género, da discursos feministas y no admite opinión alguna que no se ajuste a la suya.

Ahora resulta que Mediaset es feminista y yo pensando que cuando llamaban “gorda” a Anabel Pantoja eran un pelín misóginos. Ah, no, que eso era espectáculo. Lo de Rocío Carrasco es más ‘serio’, se hace como servicio público… (nótese la ironía).

Matamoros, el intocable

Antonio David Flores está fuera de Mediaset (de momento) pero en ‘Sálvame’ tiene a un ‘perro de presa’ para defenderle.

Tras pasar el coronavirus, Kiko Matamoros regresó a su plató el 6 de abril de 2021 y como buen amigo de Antonio David, cargó contra Rocío Carrasco.

Kiko alegó que la hija de la Jurado miente y que le parece incomprensible que, por muy maltratada que se haya sentido, haya abandonado sus labores como madre. Esto parece ‘El club de la comedia’. Este señor no se ha hablado con sus hijos mayores durante años y, ahora, con la menor- Anita- le ha pasado lo mismo.

Y luego no entiendo una cosa: A Antonio David le creímos cuando nos dijo que la justicia le había absuelto por presuntos malos tratos. Es mentira porque la causa sigue abierta pero nadie preguntó ni tuvo que entregar pruebas.

Rociito, sin embargo, ha tenido que llevar una pila de papeles y documentos para demostrar ‘su verdad’.

Y lo mismo pasa con Matamoros. Hace unas semanas él mismo confesó en directo que su ex, Makoke, le había demandado por presuntas amenazas pero tanto el colaborador como el programa le quitaron importancia. Se creyeron la versión de él.

¿Por qué sí creemos a Rocío Carrasco y no a Makoke? Ese es el problema de los juicios mediáticos. La verdad no importa, solo importa si caes bien o no (y si te ponen una canción eurovisiva de fondo)

Carlota Corredera, por favor, la próxima vez que te pongas delante de una cámara, mira fijamente lo que tienes a tu alrededor y di, si puedes, que trabajas en un entorno feminista.