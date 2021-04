La extraña entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé: drogas, problemas en la voz y negacionismo radical

Fue un espectáculo incómodo y extraño. Jordi Évole entrevistó a Migue Bosé en laSexta y lo que dijo fue sorprendente y temerario.

El debate está servido: ¿Es bueno darle un altavoz a un personaje como Miguel Bosé que hace alarde de su negacionismo en cuanto a la COVID-19?

Muchos censores en redes sociales creen que lo que ha hecho Jordi Évole en ‘Lo de Évole’ (laSexta) es una negligencia en plena pandemia.

Bosé es un personaje público, un artista legendario aquí y en medio mundo. Podrá decir barbaridades pero es una caramelo para cualquier periodista siempre y cuando la entrevista se haga bien.

El 11 de abril de 2021 se emitió la primer aparte de la charla entre Jordi Évole con Bosé, en la que el presentador tuvo que acudir a México para encontrarse con el cantante.

Con lo emitido hasta ahora, Évole parece rendido a los pies del artista, sin entrar demasiado en temas polémicos. Veremos la semana que viene qué ocurre.

En la primera entrega, Bosé habló de su problema en la voz, la vida de excesos que ha llevado durante décadas, la relación con su padre. La muerte de su madre y empezó a hablar de su polémico negacionismo.

Primero, Bosé pidió que Évole se quitara la mascarilla y acto seguido comenzó hablando de la vida de exceso que ha tenido durante 20 años.

Drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias… todo. Me dio por ahí por un desamor, simplemente. Un día llamé a unos amigos míos a la 1 de la mañana. Yo me dormía temprano en aquella época y les dije ‘quiero salir y quiero ir de fiesta’. Mis amigos, que ya estaban en la cama, se vistieron y fueron a ver si era verdad porque no se lo creían. Y esa noche, me tomé mi primera copa y me tomé mi primera raya. Me salió baratísimo porque me duró…

He dejado todo, todo, todo hace 7 años. Muy enganchado. Y diario. Pasó, dejó de ser diversión y fiesta, como era al principio. Y se trasladó a diario, y empieza a perder la gracia, a causar problemas serios que no justificas porque no tienen justificación.

He llegado a consumir casi 2 gramos diario más el fumar marihuana, éxtasis…

Lo dejé todo el mismo día, al mismo tiempo y subiendo unas escaleras hacia un escenario. Subía, y mi manager me dijo ‘está todo listo’. Y dije ‘se acabó’. Las fuerzas que a uno le hacen tomar estas decisiones tan radicales sólo vienen de dentro, y además pasan por un proceso que es complicado, que tarda, y ahí tienen mucho que ver las responsabilidades que tienes en la vida, ahí ya habían nacido mis hijos. Y corté y corté. Y jamás en la vida he vuelto a tener necesidad.