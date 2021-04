El hipócrita discurso de Carlota Corredera contra los que se meten con Rocío Carrasco

El caso de Rocío Carrasco se nos ha ido de las manos. A todos.

Tras las dudas sobre el testimonio de la hija de Rocío Carrasco en su docuserie de Telecinco, Carlota Corredera se ha enfadado mucho, olvidándose de que ha sido su empresa la que ha iniciado este circo.

El caso de Rocío Carrasco

El 22 de marzo de 2021 cambió la historia de Telecinco y de la presa rosa. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

El Mundo pone en duda el intento de suicidio de Rocío Carrasco

En la primera entrega de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Carrasco contó cómo, en agosto de 2019 se intentó quitar la vida después de saber que su hija, Rocío Flores, iba a defender a su padre en ‘Gran Hermano VIP’.

El 13 de abril de 2021, ‘El Mundo’ sacó a la luz nuevos informes que ponen en entredicho la versión televisiva de Rocío Carrasco.

Tras mostrar los informes médicos en el episodio médico de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, el periódico ‘El Mundo’ mostró los informes de los diferentes centros médicos en los que estuvo, donde no aparece ningún «intento de suicidio» y tampoco aparecería la frase de Rocío Carrasco sobre quitarse la vida en el Puente de Segovia.

También se detalla en los informes que Rocío Carrasco se habría tomado tres pastillas y que, según varios expertos, no sería suficiente para realizar un intento de suicido.

Ese mismo día, en ‘Sálvame’ se desmintió todo lo publicado por el mundo y 24 horas más tarde, ABC mostró los informes en su totalidad, con lo que pudimos comprobar que Rocío no mentía.

El enfado de Carlota Corredera

Ante todos estos ataques, el 14 de abril de 2021, antes de la emisión del capítulo 7 de la docuserie, la presentadora, Carlota Corredera, se puso muy seria y dijo:

Una afirmación siempre es subjetiva y los hechos no siempre se perciben igual por todas las personas. Así que una misma realidad se puede vivir como una verdad y como una mentira por dos personas distintas, puesto que la propia mirada añade o elimina algo, es inevitable. De acuerdo en que la verdad puede ser cuestionada y generar un debate. Pero, afortunadamente para nuestra cordura, hay algunas cosas que son indiscutibles. Podemos discrepar del testimonio de Rocío Carrasco o de alguna parte, pero lo que es indiscutible, es el contenido de las pruebas documentales que aporta en cada episodio. Un informe médico se puede cuestionar, igual que una decisión arbitraria. Lo que no se puede negar, son las palabras exactas de ese informe. Decir que lo que hay escrito en un informe de Rocío, no se escribió jamás, es ser un negacionista. Los negacionistas de Rocío, han hecho circular el bulo de que no intentó quitarse la vida. Se han publicado textos de dudosa procedencia y convenientemente manipulados, para intentar demostrar que no existe ningún informe médico en el que Rocío Carrasco relate su intento de suicidio. Incluso la han ridiculizado asegurando que aquel fatídico día solo se tomó tres pastillas. Se nos escapan las razones de los medios de comunicación o colaboradores que afirman que es falso algo que se puede ver con los ojos y es cien por cien verdad. Hay dos opciones: o son ignorantes, o malas personas. Nos parece muy grave y absolutamente demoniaco que, entre los negacionistas de Rocío, haya medios aparentemente serios que se dediquen a contar las pastillas que hacen falta para quitarse la vida y a mentir sin pudor sobre el número de píldoras que se tomó Rocío Carrasco la mañana del 5 de agosto de 2019. Nos da mucho coraje tener que volver a leer el informe de urgencias. Lo hacemos para proteger la veracidad de lo que aquí contamos. Es triste tener que hacer esto. Quisimos evitar hacer pornografía de un acto tan íntimo y dramático. Qué pena haber llegado hasta aquí Es abominable y también denunciable, más allá de la irresponsabilidad que supone, abrir un debate sobre cuántas pastillas son necesarias para autolesionarse, dando argumentos a personas vulnerables y a sus verdugos. Apelamos al sentido común de nuestros espectadores y animamos a que el debate social, político y judicial sobre el maltrato, se enriquezca con el testimonio de Rocío, con el que miles de mujeres se han sentido identificadas y con el objetivo de avanzar y hacernos mejores como sociedad. Jamás daremos voz a los negacionistas, ni de Rocío ni de la Violencia de Género.

La hipocresía de Corredera

Que sí, que Carlita tiene razón pero no menciona que ha sido su propia empresa la que ha iniciado lo que ella llama “pornografía de un acto tan íntimo”. Este documental no lo han hecho por un bien social sino para ganar dinero (y no es nada reprochable pero que no den lecciones).

Pero lo que más llama la atención es que diga que en Telecinco no dará voz a negacionista de Rocío Carrasco. ¿Por qué siguen trabajando allí Kiko Matamoros, María Patiño, Beatriz Cortázar o Antonio Rossi? ¿Y por qué ha contratado a Olga Moreno y a Rocío Flores para ‘Supervivientes 2021’? Este doble discurso de Mediaset es tan incongruente como peligroso.