Giro de guion; Rocío Flores hunde la imagen de su madre en Telecinco: «¡Ayer te llamé dos veces!»

Rocío Flores ha llamado a su madre y esta se niega a coger el teléfono. ¿Quién miente en esta historia?

Desde el 22 de marzo de 2021 se ha creado un nuevo y peligroso debate nacional. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Pero la gran pregunta sobre Rocío Carrasco sigue abierta: ¿Por qué lleva más de siete años sin hablar con sus dos hijos, Rocío y David Flores? Por lo que podemos intuir, la madre ha tirado la toalla con ellos porque considera que están ‘alienados’ por el padre. Recordemos que la ‘niña’, con quince años, le dio una paliza a su progenitora.

Aunque Antonio David está fuera de Telecinco, su familia no. Su mujer concursa en ‘Supervivientes 2021’ y su hija ha fichado como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’

En un principio, Rocío Flores negoció no hablar de su madre en directo pero el 16 de abril de 2021 se saltó esa norma.

En un giro inesperado, la joven le mandó un mensaje en directo a Rocío Carrasco, después de confesar que la ha llamado varias veces y que esta no le ha cogido el teléfono:

No voy a entrar ni debatir sobre el documental pero siento la necesidad de explicar cómo me siento, me estoy creando una coraza y no soy así.

La presión mediática detrás de mí 24/7, los periodistas haciéndome las mismas preguntas todos los días… Si me quedo en casa es porque tengo miedo, si vengo es porque no tengo sentimientos

Tengo sentimientos y no son pocos, solo quiero explicar que se juzga y se prejuzga, las cosas no son así y es la realidad.

Me siento mal, me siento destrozada, creo que esto es muy injusto, hay otra persona que está sufriendo que se llama David Flores.