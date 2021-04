Vergonzosa actitud de Pablo Motos ante las declaraciones de Tamara Falcó sobre AstraZeneca

Lo que dijo Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ el 15 de abril de 2021, fue temerario pero también lo fue la actitud pasiva del presentador, Pablo Motos.

Mientras que Ana Rosa Quintana se vacuna en directo de la vacuna de AstraZeneca, aún hay muchos que, influidos por una alarma social sin fundamento, se niegan a ser vacunados.

La vacuna es voluntaria pero claro, fomentar la alarma social en programas de máxima audiencia, cuando el peligro de sufrir trombos con AstraZeneca es mucho menor que el que tienen otros miles de medicamentos, es ridículo y temerario.

Tamara Falcó, colaboradora de ‘El Hormiguero’, alarmó a la sociedad el 15 de abril de 2021.La marquesa de Griñón participó en la tertulia de los jueves con Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

El tema de la vacuna volvió a surgir y el presentador, Pablo Motos, le preguntó a Falcó:

Ella, riéndose, contestó:

Pues le díria: ‘Ciao, pescao’.

No me quiero vacunar con AstraZeneca porque deseo que me aseguren que la vacuna que me van a poner es segura y, por ahora, Pfizer, es la que está dando mejores resultados

Prefiero que sigan llegando dosis y esperar un poquito más. Esa también es mi libertad, ¿sabes?