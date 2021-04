Rocío Flores, en jaque: se descubre por qué su madre no le coge el teléfono y Ana Rosa Quintana explota

¿Rocío Flores es víctima o cómplice? ¿No puede ser ambas cosas a la vez?

Muchos la ven una niña abandonada por su madre y otros como una víctima de la manipulación del padre y cómplice en el hundimiento de su progenitora. Pero no todo es tan sencillo.

Desde el 22 de marzo de 2021 se ha creado un nuevo y peligroso debate nacional. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Aunque Antonio David está fuera de Teleicnco, su familia no. Su mujer concursa en ‘Supervivientes 2021’ y su hija ha fichado como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’

En un principio, Rocío Flores negoció no hablar de su madre en directo pero el 16 de abril de 2021 se saltó esa norma.

En un giro inesperado, la joven le mandó un mensaje en directo a Rocío Carrasco, después de confesar que la ha llamado varias veces y que esta no le ha cogido el teléfono.

La ‘niña’ lloró y señaló a Rocío Carrasco como una ‘mala madre’. Entonces surgió el debate: ¿Quería la joven impedir que siguiera el documental de su progenitora?

Recordemos que el miércoles 20 de abril de 2021 Carrasco hablará en directo y que después comenzarán los capítulos dedicados al maltrato de Rocío por parte de su hija que terminó con una paliza.

Rocío Flores podría seguir ‘aleccionada’ por su padre porque lo que no es entendible es que, durante años, no haya querido frenar el ataque de Antonio David contra Carrasco pero, sin embargo, en cuanto la madre habla, la joven le pide que pare. Es raro.

Esta es la gran pregunta. Teorías hay muchas pero es interesante lo que se analizó en Socialité. María Patiño, la presentadora, contactó con un educador social que le dijo lo siguiente:

Como Rocío Flores, en su momento, cuando fue condenada en el 2012 por maltrato habitual a su madre se negó a realizar un proceso de mediación que sirve para asumir los hechos probados, significa que no hay perdón. Y si no hay perdón es que no es consciente que le ha causado a la madre.

Me reiteró este educador social que está convencido de que el terapeuta que asiste actualmente a Rocío Carrasco le ha aconsejado, por el bien de su hija y por su bien que hasta que no exista un reconocimiento de daño para comenzar una nueva vida, Rocío no debe de hablar con su hija.