La ‘trampa’ de Jordi Évole a Miguel Bosé: ataques al PSOE y el negacionismo más incomprensible

Inexplicable. Así se define la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé.

Imposible comprender qué es lo que realmente piensa el cantante sobre el coronavirus, como dudosas fueron las intenciones del presentador. Un espectáculo incómodo, peligroso y capcioso el que vimos el 18 de abril de 2021, en la segunda parte de la entrevista a Miguel Bosé en ‘Lo de Évole’ en laSexta.

En la primera entrega, Bosé habló de la pérdida de voz que ha sufrido en los último meses, de su adicción –durante 20 años- a las drogas y de su pasado familiar. Sólo al final del episodio empezó a esbozar sus teorías negacionistas sobre la pandemia del coronavirus.

Fue ya en el segundo capítulo donde realmente estaba el ‘morbo’ de la entrevista, aquello por lo que realmente Évole quería charlar con el artista. Y fue allí donde ambos fueron retratados.

Decir que Évole se identifica como amigo de Bosé y, por lo que vimos, le tendió una ‘trampa’ hablando de la pandemia, algo que Bosé pidió no tocar en exceso.

También decir que si se entrevista a un negacionista hay que rebatirle con datos. Otra cuestión es si hay, o no, que dar pábulo a los amantes de la teoría de la conspiración.

Bosé, por su parte, se destapó como un personaje incongruente y vehemente, alguien que se cree por encima del bien y del mal. Una ‘presa fácil’ para dejar en evidencia.

Contra el PSOE

Para hablar de la teoría de que detrás de la pandemia está Bill Gates, Bosé dijo:

Todo empieza cuando Sánchez dona 50 millones de euros a GAVI y yo hago unas declaraciones en mis redes sociales y digo que no a la alianza entre España y GAVI, que es una farmacéutica propiedad de Bill Gates.

En realidad, GAVI no es una farmacéutica, sino una alianza internacional por la vacunación infantil, con la que colabora España entre otros muchos países y la Organización Mundial de la Salud, y con la que actualmente trabajan tanto India como Kenia.

El programa se encargó de recordarle a Bosé cómo hizo campaña con el PSOE y Bosé respondió:

Ya no votaría al PSOE. Con la edad me he vuelto más lúcido. No votaría a nadie. En el panorama político no hay personas que estén a la altura de cuidar a los ciudadanos. En las últimas elecciones voté en blanco. El partido socialista al que yo me subí con Felipe González, eso se acabó.

Évole le recordó que después de González siguió haciendo campaña por el partido socialista y el cantante dijo que lo hizo por “lealtad”

Negacionismo pero con medidas de seguridad

De vuelta a la pandemia, Bosé hizo hincapié en su negacionismo y en su supuesto conocimiento del tema:

Yo estoy más acreditado en ciencia que tú. Como me ha tocado directamente, he investigado. Esto (la pandemia) sale de un cártel de millonarios psicópatas. Es una gran estafa y van a caer todos, uno detrás de otro. Iremos a un segundo Juicio de Nuremberg. Se van a cagar.

Miguel Bosé reiteró que él no está «conspirando» y que se basa «en datos reales» que consulta «en el BOE o en el Ministerio de Sanidad».

No obstante, sí que pidió más «fondos y dinero» para los científicos, aunque también aseguró que no se vacunará contra la Covid-19.

A la gente que he podido decepcionar le diría que no es mi problema. No me quita el sueño. A España volveré en verano porque tengo tres conciertos. Yo no estoy conspirando. Me baso en datos reales que vienen de gente seria, con conocimientos científicos y que tienen ética Estoy del lado de la verdad, por eso soy negacionista. El coronavirus no tiene ni la altura de una epidemia: ha matado a 2,6 millones de personas de 7.700 millones que viven en el mundo. ¿Dónde está la pandemia? El negacionismo no es un bulo, es una postura. Yo soy negacionista y lo llevo con la cabeza bien alta Fernando Simón sabe la verdad y por eso pasa de todo. A mí lo que me molesta es el sistema entero. Republicanos, demócratas, izquierdas, derechas, centro y la madre que los parió. No hay nadie que se salve. Yo quiero que se vayan todos fuera. Quiero un mundo nuevo. Vamos a empezar quitándonos esta tontería dentro de un mes. La tontería del coronavirus cae porque no tiene ningún argumento. Qué respeto tengo que tener yo por esta mierda y estos mierdas

Jordi Évole mostró a Miguel Bosé unas antiguas declaraciones del artista en las que defendía la vacuna contra el Sida a lo que el cantante respondió:

Una de las cualidades más tiernas que tiene el hombre es la de contradecirse. Yo quiero venganza, pero con la información que tengo ahora, no creo en la vacuna

Jordi Évole , muy tramposo él, intentó conectar con un científico para que pudiera debatir con Miguel Bosé y mostrarle su opinión, algo a lo que el cantante se negó rotundamente:

Yo no soy un profesional. No me hagas esto. Yo hablo con la ciudadanía.

El periodista contestó:

Con eso me vale. Te colocas en el lugar en el que te tienes que colocar

Évole insistió en el tema del negacionismo (para eso se hizo la entrevista) y Bosé se molestó:

Aquí que enciendan la luz que no sé a quién se la estoy mamando. Seamos serios, Jordi. ¿Vamos a hablar de esto? Yo soy negacionista con la cabeza bien alta. El único bulo qué hay ahora mismo es el de que me voy a morir ¿De qué? No se sabe.

¿Quién se puede creer semejante estupidez (por el virus)? A mí que no me traten como un idiota.

Resaltar que, según Évole, antes de hacer la entrevista, el equipó de Bosé le exigió unas medidas de seguridad anti COVID muy estrictas. ¿Cómo puede ser si el cantante es negacionista?

Yo soy el jefe, No soy mi equipo.

Respondió el cantante.

En resumen: Imposible saber qué es realmente el negacionismo según Miguel Bosé.