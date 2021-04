Rocío Flores, desacreditada: así se ha destapado su ‘doble juego’ en ‘El programa de Ana Rosa’

Rocío Flores puede que sea una víctima de la relación de sus padres pero lo que está haciendo en televisión es de una torpeza absoluta.

El 21 de abril de 2021, Rocío Carrasco se sentará en directo en Telecinco para resolver todas las dudas que ha generado ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie en la que denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

Se nota que son muchos los que temen lo que pueda decir Carrasco, por eso los hay que cuestionan, en todo momento, lo que dice la hija de Rocío Jurado.

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Aunque Antonio David está fuera de Telecinco, su familia no. Su mujer concursa en ‘Supervivientes 2021’ y su hija ha fichado como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

En un principio, Rocío Flores negoció no hablar de su madre en directo pero el 16 de abril de 2021 se saltó esa norma.

En un giro inesperado, la joven le mandó un mensaje en directo a Rocío Carrasco, después de confesar que la ha llamado varias veces y que esta no le ha cogido el teléfono.

La ‘niña’ lloró y señaló a Rocío Carrasco como una ‘mala madre’. Entonces surgió el debate: ¿Quería la joven impedir que siguiera el documental de su progenitora?

Rocío Flores podría seguir ‘aleccionada’ por su padre porque lo que no es entendible es que, durante años, no haya querido frenar el ataque de Antonio David contra Carrasco pero, sin embargo, en cuanto la madre habla, la joven le pide que pare. Es raro.

Qué casualidad que, tras las críticas recibidas por pedir que su madre callase y no haberlo hecho nunca con su padre, Rocío Flores intentó darle la vuelta a la tortilla el 21 de abril de 2021 en ‘El programa de Ana Rosa’

La joven, para justificarse, dijo:

Estoy más tranquila, he dicho todo lo que tenía que decir y me he aliviado.

Cuando salgo de aquí el otro día estaba bastante nerviosa y pensé que se me había olvidado decir lo más importante…

Lo mismo que dije el otro día lo he hecho con mi padre, me he sentado con él cuando era necesario.

Le he dicho lo que tenía que decir, ni más ni menos, cosas que veo que no me gustan, sentarme sobre las cosas que no me han parecido bien.

Para mí sí era importante, porque la gente iba a decir cómo que Rocío dice esto y a su padre no le dice nada.