Ana Rosa Quintana y Alessandro Lequio vapulean a Rocío Carrasco y le dan donde más duele

Tras la entrevista a Rocío Carrasco en Telecinco ya han comenzado las críticas hacia ella.

Desastrosa entrevista a Rocío Carrrasco

El 21 de abril de 2021, Rocío Carrasco se sentó en directo en Telecinco para resolver todas las dudas que ha generado ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie en la que denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

La hija de la cantante Rocío Jurado habló con Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, los presentadores del especial, sobre su vida peor en especial sobre la relación con su hija, Rocío Flores, a la que hace casi diez años que no ve después de que la joven, con quince años, le diera una paliza a su madre.

Primer error: centrarse solo en la relación entre madre e hija. Y aunque Carrasco quiso dejar claro que la ‘niña’ es una víctima de la manipulación de su padre, casi no se habló de Antonio David Flores.

Carrasco dijo no sentirse preparada para hablar con su hija por teléfono ya que, según los expertos y psicólogos que la tratan, un acercamiento entre ambas no sería bueno ahora puesto que Ro Flores no ha admitido su culpa.

Qué pena. Telecinco tenía una oportunidad de oro para ponerse serios pero se equivocaron del todo y la han desperdiciado. La entrevista a Rocío Carrasco en Telecinco fue un despropósito que hizo más mal que bien a las mujeres que sufren violencia machista.

La crítica de Ana Rosa Quintana

Al día siguiente, en ‘El programa de Ana Rosa’ , la presentadora criticó algunos aspectos de Rocío Carrasco:

Que los terapeutas le recomiendan esto, pues será verdad, no lo pongo en duda. Lo que pasa es que no estás preparada para hablar con tu hija y sí estás preparada para lanzar el mensaje a tres millones de personas… No sé hasta qué punto esto es liberador para ella, se está abriendo en canal. Todos entendemos el sufrimiento de una persona porque se ve, sobre todo tras el primer episodio, por los motivos que sean, por el origen, las descalificaciones de su exmarido, todos la entendemos y empatizamos.

Habrá gente que haya vivido las cosas, otras opiniones que no se pueden descalificar y no es estás conmigo o contra mí, la vida no es así y nadie tiene la verdad absoluta. Todos estamos cargado de razones, ella está cargada de razones, su hija está cargada de razones.

La respuesta de Alessandro Lequio a Rocío Carrasco

El colaborador de ‘El programa de A.R’, Alessandro Lequio, ha sido uno de los más críticos con Rocío Carrasco en su papel como madre por lo que, en su entrevista, la hija de Rocío Jurado aseguró que el italiano era igual que Antonio David y que por eso le defendía.

Al día siguiente, Lequio respondió a Carrasco de la siguiente manera: