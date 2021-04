Hasta Rocío Carrasco está cabreada con la entrevista que le hicieron en Telecinco: estos son los motivos

Tras la entrevista a Rocío Carrasco en Telecinco fue tal desastrosa que hasta la misma protagonista ha quedado decepcionada.

El 21 de abril de 2021, Rocío Carrasco se sentó en directo en Telecinco para resolver todas las dudas que ha generado ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie en la que denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

La hija de la cantante Rocío Jurado habló con Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, los presentadores del especial, sobre su vida peor en especial sobre la relación con su hija, Rocío Flores, a la que hace casi diez años que no ve después de que la joven, con quince años, le diera una paliza a su madre.

Primer error: centrarse solo en la relación entre madre e hija. Y aunque Carrasco quiso dejar claro que la ‘niña’ es una víctima de la manipulación de su padre, casi no se habló de Antonio David Flores.

El enfoque de la entrevista fue un error, cayó en los tópicos más clásicos del machismo.

Tenían, en Telecinco, la oportunidad de hacer algo ‘serio’ y no lo han conseguido. La cabra tira al monte y ellos al espectáculo más morboso y menos riguroso.

Rocío estuvo bien. Fue coherente en su discurso y explicó bien sus motivaciones – no habla con su hija porque piensa que sigue ‘aleccionada’ por su madre- pero daba igual. Lo que tenía alrededor era un circo despreciable.

La entrevista debería haberse hecho tras la emisión de todos los capítulos de la docuserie. Faltaba información pero Telecinco quería audiencia.

Por otro lado, tener a dos presentadores fue una mala decisión, sobre todo cuando cada uno de ellos parecía estar en programas distintos. Carlota Corredera se pensaba que estaba en ‘El punto de mira’ y Jorge Javier Vázquez seguía en modo ‘Supervivientes’.

Pero lo peor fue la segunda parte del programa, aquella en la que aparecieron diversos colaboradores, cada uno con un ego descomunal, preocupados por escucharse así mismos más que dejar a hablar a la protagonista. Un horror.

El 23 de abril de 2021, Marisa Martín-Blázquez, colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ informó sobre cuál ha sido la reacción que la propia Rocío Carrasco ha tenido tras su entrevista.

La protagonista de la docuserie cree que se podría haber expresado mejor y así nos lo ha hecho saber la periodista.

Ella no está demasiado contenta con algunas de las cosas, no por lo que dijo, sino por su sensación, no se pudo expresar lo suficiente en cuanto a ciertos temas.

Piensa que había demasiada gente en plató, ella tenía esa intención de contestar a toda la gente, a los que estuvieran a favor, en contra o no se hayan posicionado.

A ella le hubiera gustado explicarse más y mejor en algunos puntos.

Bajo ningún concepto quería hacer daño a su hija con las declaraciones que estaba haciendo y no sabe si quedó claro eso

Rocío no responsabiliza a su hija de lo que ocurrió y que ella es una víctima, no sabe si habrá quedado claro