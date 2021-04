Tensión en los pasillos de Telecinco: Jorge Javier Vázquez ataca sin piedad a Patricia Pardo

Tras la entrevista a Rocío Carrasco en Telecinco ya han comenzado las críticas hacia ella. Mediaset, ahora, es una guerra entre los que creen a la hija de Rocío Jurado y los que la cuestionan.

El 21 de abril de 2021, Rocío Carrasco se sentó en directo en Telecinco para resolver todas las dudas que ha generado ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie en la que denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

La hija de la cantante Rocío Jurado habló con Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, los presentadores del especial, sobre su vida peor en especial sobre la relación con su hija, Rocío Flores, a la que hace casi diez años que no ve después de que la joven, con quince años, le diera una paliza a su madre.

El colaborador de ‘El programa de A.R’, Alessandro Lequio, ha sido uno de los más críticos con Rocío Carrasco en su papel como madre por lo que, en su entrevista, la hija de Rocío Jurado aseguró que el italiano era igual que Antonio David y que por eso le defendía.

Lequio, al día siguiente se defendió diciendo que él nunca ha sido denunciado ni condenado por malos tratos pero hay que recordarle que públicamente confesó haber pegado a alguna mujer y que su exesposa, Antonia Dell’Atte ganó una demanda que él le había interpuesto por llamarle maltratador…

Tras la entrevista a Rocío Carrasco, en ‘El programa de Ana Rosa’ hubo un gran debate y Patricia Pardo, colaboradora y presentadora sustituta de Ana Rosa Quintana, atacó a la hija de rocío Jurado por haberse metido con su compañero, Alessandro Lequio:

Ella explicó para todo el mundo por qué no contesta esas llamadas de su hija, como era de esperar le pusieron el vídeo de Rocío Flores y dice que hay un equipo de profesionales que se lo desaconseja, yo hasta ahí se lo compro.

Pero lo de yo no estoy preparada y ella tampoco, creo que eso es una decisión que atañe y compete únicamente a su hija, que aunque la llamen niña es una chica madura de 25 años capaz de tomar decisiones.

La parte positiva es que aborda la violencia de género, la violencia intrafamiliar, me parece estupendo que se haya aumentado las llamadas al teléfono de violencia de género y temas que son tabú en España

En cuanto la violencia filio parental, no es tan común escuchar a una madre reconocer que no me llevo con mi hijo, he hecho borrón y cuenta nueva y mi hijo no forma parte de mi vida… eso tiene una parte de valentía para reconocerlo