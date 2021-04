Censura: esto es lo que Rocío Carrasco no quiere que se sepa de su hija

“Mientras me pegaba, mi hija era la que gritaba: ‘No me pegues mamá, no me pegues’”. Aterrador. Esto lo dice Rocío Carrasco en el capítulo 8 de su serie documental que se emitirá el 28 de abril de 2021 en Telecinco. Pero no vamos a poder ver todo lo que se ha grabado.1

Desde el 22 de marzo de 2021 se ha creado un nuevo y peligroso debate nacional. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Un mes después, Carrasco se sentó en el plató para conceder una entrevista (que resultó ser un desastre a nivel televisivo) y donde habló, entre otras cosas, del motivo por el que no se habla con su hija mayor , Rocío Flores, desde hace una década: la ‘niña’, cuando tenía 15 años le propinó una paliza a su madre,

Carrasco quiso dejar claro que su hija, si fue verdugo era porque había sido víctima antes y que si no había hablado era por protegerla, algo que aprovechó Antonio David para vivir, durante dos décadas, de criticar a su exmujer.

La sentencia a Rocío Flores fue firme y pagó por ello pero su madre ha sido muy criticada por poner, ahora, a su hija a los pies de los caballos y exponerla así a la opinión pública. Pregunta: ¿Qué podía hacer? Carrasco lleva 20 años luchando en los tribunales sin éxito mientras que la parte contraria ha creado una guerra pública. La ‘niña’ (que ya tiene 25 años) no se ha mostrado arrepentida en ningún momento. Si Rocío Carrasco habla, mal. Si calla, mal también. Y todo así.

Lo que no veremos de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’

Pero Carrasco, al fin y al cabo, es madre y ha decidió seguir ‘protegiendo a su hija’ aunque de manera un poco incongruente.

Tal y como se informó en ‘Sálvame’, tanto los responsables de la docuserie como Rocío Carrasco han decidido eliminar ni más ni menos que “11 minutos y 38 segundos de ese relato escalofriante”.

Casi 12 minutos de algo que pondría a su hija en una situación más complicada de la que está.

De esta forma se va a obviar la parte del relato que ofreció la hija de Rocío Jurado sobre “los detalles más duros de la historia”. Rocío Carrasco intenta así poner por encima de lo que pasó los vínculos que todavía siente por su hija.

Mientras, la ‘niña’ le pide a su progenitora que pare, algo que nunca hizo públicamente con su padre, quien se pasó 20 años poniendo a parir a Rocío Carrasco.