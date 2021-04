¿Por qué despiden a Antonio David Flores de T5 y no a Alessandro Lequio tras ser acusado de “malos tratos”?

El problema que tiene Telecinco con el caso de Rocío Carrasco es que se han posicionado tanto sin darse cuenta de que han creado un precedente peligroso. Han despedido a Antonio David Flores por las acusaciones de su ex, hay otros colaboradores de la cadena que tienen una situación parecida y ahí siguen. No se entiende.

Desde el 22 de marzo de 2021 se ha creado un nuevo y peligroso debate nacional. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Un mes después, Carrasco se sentó en el plató para conceder una entrevista (que resultó ser un desastre a nivel televisivo) y donde habló, entre otras cosas, del motivo por el que no se habla con su hija mayor , Rocío Flores, desde hace una década: la ‘niña’, cuando tenía 15 años le propinó una paliza a su madre,

El colaborador de ‘El programa de A.R’, Alessandro Lequio, ha sido uno de los más críticos con Rocío Carrasco en su papel como madre por lo que, en su entrevista, la hija de Rocío Jurado aseguró que el italiano era igual que Antonio David y que por eso le defendía.

Lequio, al día siguiente se defendió diciendo que él nunca ha sido denunciado ni condenado por malos tratos.

Pero el conde italiano se equivocó en algo. No sólo le reconoció, hace 20 años en el desaparecido programa de Canal 9, ‘Tómbola’, que había dado algún que otro “guantazo” a alguna mujer (y se quedó tan ancho) si no que la que fue su esposa, Antonia Dell’Atte, le denunció en su día por malos tratos.

La modelo italiana lo confirmó, el 26 de abril de 2021 ante algunos paparazzi:

Hay documentos aportados en los tribunales donde él mismo admite que me ha maltratado en una denuncia pública, porque lo denuncié y luego me pidió perdón que la retirara y que no lo llevara hasta un juicio.

Lequio no sabe todavía distinguir la mentira de la verdad.