Adiós a la imagen impoluta de Olga Moreno (‘Supervivientes 2021’): Rocío Carrasco la describe como un ser despiadado

Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, está acabada en televisión. Rocío Carrasco, en el octavo episodio de su serie documental, se encargó de ello.

El 22 de marzo de 2021 se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Aunque Antonio David está fuera de Telecinco, su familia no. Su mujer concursa en ‘Supervivientes 2021’ y su hija ha fichado como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’

Mes y medio después, Carrasco dio una entrevista (lamentable) en Telecinco y adelantó lo que ya se sabía, que su hija, cuando tenía 15 años, le dio una paliza que la llevó al hospital.

El 28 de abril de 2021 se emitió el octavo episodio de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, ese en el que Rocío narraba la agresión de su hija.

Pero antes de meterse en materia, Carrasco narró hechos que sucedieron en 2010, cuando su hijo menor, David, fue ingresado por neumonía, y cómo su hija comenzaba el maltrato

Yo vivía con terror los lunes que volvían los niños. No dormía las tres noches antes y el lunes, antes de que vinieran, me pasaba la mañana en el baño vomitando.

Cuando llegué al Hospital de Málaga (por una neumonía de David Flores) me encontré una escena dantesca: Me encuentro a mi hijo, muy largo él y metido en su cama estaba una mujer que era Olga. Nos vio a Fidel y a mi y no paraba de darnos besos. Luego llegó el padre, se metió en el baño y se puso a vomitar durante 20 minutos en el baño pero luego sale y nos da abrazos a Fidel y a mí.

En las navidades de 2010, los niños se fueron con el padre y yo esperaba una llamada de ellos y esa llamada no llagó Llamé a mi hija, un día me lo cogió y me dijo que ella no tenía que llamarme, que eso tenía que hacerlo yo, que era la madre. Y me dijo que su hermano estaba en el Hospital.

Olga sí ha tratado bien a mis hijos pero si me hablas de cuidados físicos te tengo que decir que no. Yo me he pasado seis años de mi vida dedicándome a cazar piojos. De mi casa de iban mis hijos como dos pinceles cuando volvían a los quince días tenía que irme de caza otra vez.

Al niño le dan de alta el día 7 de enero. Entra el padre y nos pide a Fidel y a mí que salgamos. Salimos y entonces, cual psicópata, con lágrimas en los ojos, nos dice que el niño debería irse con nosotros porque estaría mejor cuidado.

Rocío, en ese Hospital, se comparta conmigo como le habían enseñado. En esa ocasión, ella es víctima porque esa familia le reprende esa actitud que ellos le habían enseñado.

Rocío me faltaba al respeto y me llama puta y se lo conté al padre y a su mujer. Y a todo lo que yo decía, el padre, con una sonrisa, me dice que eso no puede ser.

Yo lo único que les pido es que no le digan a la niña lo que yo les he pedido, que era colaboración para la educación de una niña.

Y la niña se viene conmigo, a regañadientes. De hecho, el padre le grita a la niña. El padre hizo un papel de Oscar.

Se van los niños con el padre. Cuando vuelven de la quincena y lo primero que dice la niña cuando me ve es decirme: ‘Eres una hija de puta. ¿Qué te creías, que Olga era tu amiguita? Me lo ha contado todo. No sabes la que te tienen preparada.