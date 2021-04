Rocío Flores cava su tumba mediática con su actitud chulesca ante Ana Rosa Quintana

Es muy difícil defender a Rocío Flores por muy víctima que sea de la manipulación de su padre. El 28 de abril de 2021 quedó claro que la hija de Rocío Carrasco detesta a su progenitora y que no va a parar hasta hundirla.

El caso de Rocío Carrasco: ¿Ha puesto a su hija a los pies de los caballos?

“Mientras me pegaba, mi hija era la que gritaba: ‘No me pegues, mamá. No me pegues’”. Aterrador. Esto lo dice Rocío Carrasco en el capítulo 8 de su serie documental que se emitirá el 28 de abril de 2021 en Telecinco.

Desde el 22 de marzo de 2021 se ha creado un nuevo y peligroso debate nacional. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Un mes después, Carrasco se sentó en el plató para conceder una entrevista (que resultó ser un desastre a nivel televisivo) y donde habló, entre otras cosas, del motivo por el que no se habla con su hija mayor, Rocío Flores, desde hace una década: la ‘niña’, cuando tenía 15 años le propinó una paliza a su madre.

Carrasco quiso dejar claro que su hija, si fue verdugo, era porque había sido víctima antes y que si no había hablado era por protegerla, algo que aprovechó Antonio David para vivir, durante dos décadas, de criticar a su exmujer.

La sentencia contra Rocío Flores fue firme y pagó por ello pero su madre ha sido muy criticada por poner, ahora, a su hija a los pies de los caballos y exponerla así a la opinión pública. Pregunta: ¿Qué podía hacer? Carrasco lleva 20 años luchando en los tribunales sin éxito mientras que la parte contraria ha creado una guerra pública. La ‘niña’ (que ya tiene 25 años) no se ha mostrado arrepentida en ningún momento. Si Rocío Carrasco habla, mal. Si calla, mal también. Y todo así.

Rocío Flores, desde ‘El programa de Ana Rosa’, dijo que, por favor, su madre la llamase pero esta admitió no estar preparada para hablar con su hija (normal).

Nuevo y brutal ataque de Rocío Flores a su madre

Pero lo que pasó el 28 de abril de 2021 en ‘El programa de Ana Rosa’ nos dejó muy claro que Rocío Flores ya no es una víctima. Es una joven con actitud prepotente, que detesta a su madre, que no admite lo que ocurrió y que se permite ser ‘chula’ con cualquiera que tiene delante.

Ante la nueva entrega que se iba a emitir esa misma noche de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la nueva colaboradora de ‘A.R’ dijo:

Se ha dicho que se eliminan 11 minutos del episodio que me dedica para protegerme, cuando tú quieres proteger a tu hija no haces un episodio hablando de ella, lo pongo en duda

Puede tener razón la ‘niña’ pero, repetimos: ¿qué opción le quedaba a Carrasco? Rocío Flores lleva años consintiendo que su padre destroce la imagen de su madre. Basta ya de hipocresía.

Flores prosiguió:

Pido desde aquí a los responsables que emitáis el capítulo completo, quiero escuchar el testimonio completo de mi madre, quiero ver lo que mi madre dice, cómo lo dice y creo que tengo todo el derecho del mundo. Me parece irónico que se diga que Rocío Carrasco ha levantado teléfonos para que ese tema no saliese y ahora es ella la que se sienta con sentencia en mano. El equipo médico que la lleva la recomienda que no hable conmigo, pero sí le recomienda que hable con cuatro millones de espectadores… y ahora lanzo una pregunta: ¿mi hermano David también está metido en mi pack? Ni una llamada en 7 años, ni por un cumpleaños ni preocuparse por su estado de salud, me parece cuestionable. El llamamiento que hice lo sigo manteniendo, cuando te veas, te sientas preparada y quieras… no me llames a mí, pero por lo menos llama a tu hijo.

Sintiéndolo mucho, esta ‘niña’ ya no da ninguna pena. Es mayor de edad y ha decidido. Podemos cuestionar que Antonio David sea un maltratador pero Rocío Flores está condenada.

Mensaje para Rocío Flores: A ver, querida, tu madre se ha intentado suicidar. A lo mejor no le ha quedado otra que jugar al mismo juego al que habéis jugado tu padre y tú (en público) para poder sobrevivir. No sé. Es una idea…

Además, ¿No es lo mismo que hacen las familias de ‘Hermano Mayor’, por ejemplo, a lo que ha hecho Rocío Carrasco?