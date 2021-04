El ataque de ansiedad de María Patiño en ‘Sálvame’ que ha asustado a la audiencia: «Os he fallado»

María Patiño es muy intensa, todos lo sabemos, pero lo que le pasó el 29 de abril de 2021 en ‘Sálvame’ puso los pelos de punto.

La periodista es muy radical, tanto que bloquea el teléfono a todo aquel que no está de acuerdo con ella. Además, lo reconoce con orgullo. Así se descubrió, el 28 de abril de 2021, cuando Patiño admitió que había bloqueado tanto en el móvil como en redes sociales a compañeros suyos como Laura Fa o Miguel Frigenti.

Al día siguiente, Frigenti apareció en el programa y se quejó por el ‘bloqueo’ de Patiño y del desprecio que hace esta a sus compañeros.

Así, Patiño, muy arrogante ella, atacó a Miguel y este respondió criticando la cuenta de Twitter de su compañera:

A ver si aprendes a escribir sin faltas porque tus tweets están llenos de faltas. Y me parece repugnante que des ‘like’ a publicaciones que atacan a compañeros, a los programas que te dan de comer y a amigas tuyas como Belén Esteban.

Patiño, sin inmutarse, juró por su familia que ella no había hecho nada pero se equivocaba.

Comprobando su propia cuenta de Twitter con el director de ’Sálvame’, Patiño se dio cuenta de que, efectivamente, le había dado ‘me gusta’ a un tweet que, al parecer, era extremadamente cruel contra Belén Esteban.

La periodista rompió a llorar y sufrió un ataque de ansiedad que casi no le dejaba hablar.

Carlota Corredera, la presentadora, se acercó a Patiño para calmarla peor esta, como ida, sólo acertaba a decir:

No sé cómo demostrarlo, tengo que demostrarlo porque ese tweet es una burrada. ¿Cómo le iba a dar favorito a eso? Nadie me coge el móvil… os he fallado.

Patiño se fue y detrás de ella salieron Carlota, Kiko Hernández y Frigenti, quien le pidió disculpas a su colega.