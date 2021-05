Esto es por lo que lloraba realmente Rocío Flores en directo: la traición incompresible de su padre

Rocío Flores ha vuelto a llorar en un programa de televisión: ¿Fue para hacerse la víctima o porque realmente estaba mal?

Tras el estreno de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie de Telecinco en el que Rocío Carrasco denuncia los malos tratos que sufrió por parte de su exmarido (Antonio David Flores) y de su propia hija, Rocío Flores, esta ha tomado partido por su padre y la mujer de este (Olga Moreno, actual concursante de ‘Supervivientes 2021’)

De hecho, cada vez que Rocío Flores ha aparecido en televisión, afectada y llorando, ha sido acusada de montajista, de querer dar pena para así desacreditar a su propia madre.

Recordemos que durante 20 años, Antonio David Flores ha dicho de todo contra la madre de sus dos hijos mayores y Rocío Flores no sólo no se ha quejado sino que ha apoyado a su progenitor.

Pero el 4 de mayo de 2021, Ro Flores tocó fondo. O eso pareció.

Durante la emisión la cuarta gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, de la mano de Carlos Sobera, Flores tras ver un vídeo de Olga Moreno hablando de su familia, rompió a llorar:

Lo único que puedo decir es que Olga no me ha parido, pero es una persona fundamental en mi vida y tengo mucho que agradecerle. Si a día de hoy me he convertido en la persona que soy, ella ha formado parte de eso. Me ha enseñado mucho.

Te juro que no quiero llorar, intento venir aquí y seguir hacia delante, pero a veces me cuesta bastante, porque la escucho y se me remueve todo.

Estoy muy orgullosa del concurso que está haciendo y cómo se está mostrando. Espero que siga haciéndolo bien y yo estaré aquí apoyándola siempre.

Ella lo ha dicho. No tengo que decir nada más.