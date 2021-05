María Patiño debería replantearse su futuro: todas las mentiras de la periodista de ‘Sálvame’

María Patiño se cree todo gira a su alrededor, que la docuserie sobre Rocío Carrasco, en realidad, habla de ella y va a ser que no.

El 5 de mayo de 2021 se estrenó el noveno capítulo de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

En ese capítulo en cuestión, Carrasco narró lo que ocurrió justo después de la brutal paliza que sufrió a manos de su hija, Rocío Flores, en 2012, cuando la niña tenía 15 años.

Carrasco además descubrió las mentiras que se han vertido sobre este suceso en distintos programas de televisión (en especial en los de Telecinco, la misma cadena que ahora le da voz y la protege).

En concreto, Carrasco denunció las mala praxis de Gustavo González y María Patiño (ambos, colaboradores de ’Sálvame’).

Patiño, desde el inicio de la docuserie ha sido muy crítica con Carrasco pero no porque no crea en su discurso sino por puro ego. Tiene, la periodista, tantas ganas de protagonismo y es tan intensa que no se da cuenta de que su trabajo no es dar su opinión, es informar con rigor.

Ya lo demostró cuando Rocío Carrasco fue entrevistada en directo. Fue allí cuando Patiño no pudo esconder su ego, centrándose sólo en detalles y justificándose de manera ridícula y peligrosa.

Rocío Carrasca ataca a María Patiño y esta contesta

Rocío Carrasco lanzó una pulla a María Patiño en el último episodio de su serie documental. Aseguró que tenía “la boca seca” de decir que ella se negó a un proceso de mediación familiar con su hija, Rocío Flores, y la aludida respondió desde ‘Sálvame’: nunca ha contrastado nada con Antonio David Flores.

Recordemos que Rocío Flores fue condenada a seis meses de libertad vigilada tras la agresión a su madre. Durante ese tiempo, acudió a terapia con un equipo de orientadores y psicólogos, que concluyeron que ni ella ni su padre quisieron participar en un proceso de mediación. Sería una “aberración” para ellos porque supondría asumir algún tipo de responsabilidad en lo ocurrido.

Sin embargo, María Patiño dio la información contraria en ‘Sálvame’. Según su informante, era Rocío Carrasco la que se negaba a participar de este proceso de mediación y ahora asume su error en ‘Sálvame’

¿Cómo se justifica ahora Patiño?

Cometí el error de decirlo antes de que hubiera sentencia firme.

Ah, qué buena profesional ella, la que se considera paladín de la justicia y de la verdad.

Eso sí, Patiño tiene la conciencia muy tranquila porque su fuente no fue Antonio David. ¿Y?

Rocío está obsesionada con que me dio la información Antonio David, jamás he contrastado con él nada, la información me la da un compañero y Belén Rodríguez me dijo que la información estaba incompleta