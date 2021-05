‘Aprende a escucharte’: el libro que te puede abrir los ojos para siempre

Ana Villarrubia acaba de publicar su segundo libro, ‘Aprende a escucharte’ (Ed. Esfera de los Libros), una obra madura, lúcida y reveladora, recomendada a todo aquel que quiere conocerse mejor.

Suelo tener una norma profesional. Si alguien a quien aprecio crea algo que pueda ser susceptible de análisis por mi parte, tengo dos opciones: Si es bueno, obviamente, lo hago saber, si no, mejor no escribo nada (si se puede. Por eso intento evitar tener amigos en según qué sectores, sobre todo en televisión).

En este caso, lo tengo más que fácil. No sólo la nueva obra de Ana Villarrubia es algo excepcional sino que doy fe de que ella cumple con el ejemplo, que cada cosa que escribe, la practica. Eso, si hablamos de psicología, es una garantía como ninguna otra. Es lo que se suele llamar coherencia y la autora la tiene.

Dicho esto, decir que ‘Aprende a escucharte’ transforma desde la página uno. Nada tiene que ver con los panfletos ‘buenrollistas’ que los llamados libros de autoayuda, esos que, engañosamente, dan una receta común para todo el mundo y te ‘obligan’ a ser feliz cueste lo que cueste.

Villarrubia, como psicóloga, no da consejos, no juzga. Ella analiza. Te explica, de manera muy didáctica, la forma que tenemos de sentir, pensar y relacionarnos los humanos y te habla de las herramientas que has de utilizar en caso de que quieras cambiar algo de ti.

De hecho, desmonta mitos tan arraigados como que ‘el tiempo lo cura todo’ (mentira) o que hay que huir de la tristeza (emoción necesaria en según qué ocasiones).

Con ejemplos reales y ejercicios prácticos, Villarrubia nos embarca en un viaje de autodescubrimiento. Nos ayuda a no pisarnos a nosotros mismos, a calmarnos y a ser más flexibles.

Un servidor (y no hablo aquí como amigo), aficionado y apasionado de la psicología, pocas veces ha tenido la oportunidad de leer un tratado como este, tan esclarecedor como entretenido.

El viernes 7 de mayo de 2021, la autora presentó el libro en la Casa Riojana de Madrid y tras la charla (recomiendo el vídeo que preside esta nota como aperitivo de lo que se puede uno encontrar en ‘Aprende a escucharte’), los allí presentes, estábamos de acuerdo: ‘Aprende a escucharte’ es único en su especie. Deberíamos leerlo todos.

Y como dijo Carme Chaparro-presentadora del evento-:

Para mí, Ana es como esas siestas que te pegas en verano en una tarde fresquita que te tienes que arropar con una sábana y estás tan a gustito ahí. Y a la que, cuando estás en invierno recurres cuando hace frio, llueve o nieva y estás triste, te acuerdas de esa siesta porque es el lugar al que ir para tener algo de paz.

Tiene razón y esa definición es extensible a su libro. Si un día estás mal o perdido, te puedes sumergir en ‘Aprende a escucharte’. Como mínimo, te clamará, te aliviará y hará que veas la situación de otra manera. Conmigo lo ha hecho.