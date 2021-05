Rafa Mora, con un pie fuera de ‘Sálvame’ tras un enfrentamiento con Carlota Corredera: “No me tomes por tonta”

‘Sálvame’ ha vuelto a cruzar todos los límites y, encima, se enorgullecen de eso.

El 7 de mayo de 2021 ocurrió algo espeluznante en ‘Sálvame’. Recordemos que Anabel Pantoja llevaba días algo mustia porque su primo, Kiko Rivera, renegó de ella en directo, asegurando que no le interesa tener en su vida a alguien que “no le aporta nada”.

Todo comenzó cuando Anabel Pantoja acusó a Rafa Mora de contar en televisión cosas que su primo Kiko Rivera le cuenta en privado. El tertuliano negó las palabras de su compañera, que volvió a la carga afirmando que va dando información sobre su amigo «por detrás».

Mira el órdago que te he lanzado. En la vida he dicho nada de mi amigo. Si es verdad, abandono mi puesto de trabajo y vuelvo a ser policía portuario.

Di solo una cosa que yo haya contado de Kiko Rivera. Si eso es verdad, cojo los bártulos y me voy a mi puta casa.

Pantoja, a gritos, dijo:

¡No te echan ni con agua caliente, cariño! Has dado datos sobre dónde habéis estado, sobre como él se encuentra, has dado datos que él no te ha autorizado.