Carlota Corredera, amenazada por el entorno de Antonio David Flores: “¡Voy a por ti!”

La guerra creada por Telecinco al rededor del caso de Rocío Carrasco está llegando a unos niveles peligrosos.

El 22 de marzo de 2021 se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Aunque Antonio David está fuera de Telecinco, su familia no. Su mujer, Olga Moreno, concursa en ‘Supervivientes 2021’ y su hija ha fichado como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

Olga Moreno también ha sido acusada por varios trabajadores de Mediaset de ser una ‘cómplice’ del maquiavélico plan de su marido.

La persona más radical en contra del ex colaborador y que más defiende a Rocío Carrasco es la mismísima Carlota Corredera, presentadora de ‘Sálvame’ y de la citada serie documental.

Corredera ha declarado en varias ocasiones haberse sentido amenazada por redes sociales por su posicionamiento en este caso y por sus ideas feministas pero ahora, directamente, es el entorno de Antonio David, sin ocultarse, el que ataca a la presentadora.

Raquel, una de las hermanas de Olga Moreno, y por lo tanto, cuñada de Antonio David Flores, ha vuelto a explotar contra lo que se le está haciendo a su familia.

En un mensaje en Instagram, Raquel ha amenazado directamente a Carlota Corredera:

Esta señora sólo tiene fijación hacia mi hermana y nuestra familia. Carlota, voy a por ti también. Es vergonzoso que delante de millones de personas estés diciendo tantas barbaridades. ¿Dice que es feminista? ¿De qué? Si no para de meterse con mi hermana y con Rory (Rocío Flores). ESTO ES UNA ADVERTENCIA.

No hables de mi sobrina Lola que tiene 8 años y bastante daño les estáis haciendo. ¿ Por qué no hablas de tu hija? ¿Por qué no hablas del cámara de tu marido?

Menos mal que cada día hay más personas que te ven y te quitan de Telecinco. ¿Qué tipo de periodista, presentadora, eres? INCREÍBLE.