En Telecinco le tienen mucho miedo a Rocío Flores: ¿Por qué tiene tanto poder esa ‘niña’?

El poder que parece tener Rocío Flores en Telecinco es inquietante. Para muestra, lo que pasó el 11 de mayo de 2021 en ‘Supervivientes 2021: Tierra de nadie’.

Es obvio que Rocío Flores es un personaje ‘relevante’ y de actualidad tras el estreno de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie en la que su madre, Rocío Carrasco, denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

En la serie se describe, además, como, en 2012, Rocío Flores fue condenada por maltrato continuado y agresiones contra su propia madre, unos hechos que la niña no ha reconocido públicamente ya que sigue defendiendo al padre.

Y aunque Telecinco ha despedido a Antonio David Flores de todos sus programas, ha contratado a su mujer (Olga Moreno) como concursante de ‘Supervivientes 2021’ y a su hija como colaboradora de uno de los debates del reality y de ‘El programa de Ana Rosa’.

Ambas mujeres se dedican a blanquear la imagen de Antonio David Flores.

Martes 11 de mayo de 2021. Plató de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’. Carlos Sobera, el presentador, se dirige a todos sus colaboradores pero se nota que con Rocío Flores el tono es distinto, más paternalista y pudoroso, como si la ‘niña’ fuese de cristal y pudiera romperse.

Y es que, Rocío Flores tiene unos privilegios en Mediaset bastante inquietantes. Se ha permitido el lujo de vetar a todos aquellos colaboradores que no comulguen con ella y con su padre.

Y encima, Flores se vende como tertuliana en exclusiva de ‘Supervivientes’ negándose a hablar del documental de su madre (excepto cuando ella decide atacarla).

El problema es que en Honduras está Olga Moreno, quien sí que menciona a Rocío Carrasco. Obviamente, hablar de ‘Supervivientes 2021’ es hablar de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Pero parece que en Mediaset hay orden de que a la ‘niña’ hay que mimarla a pesar de su actitud chulesca y desagradable.

Obviamente, Rocío Flores es una víctima de la relación de sus padres pero ya es adulta y ha elegido bando. Además, es ella la que quiere salir en televisión, no tiene por qué tener ese trato de favor.

Y lo más llamativo es que aunque la joven se pasa el día diciendo que no quiere hablar de su madre, siempre termina por atacarla.

El 11 de mayo de 2021, entre otras cosas, Rocío Flores defendió a Olga por todo lo que ha dicho de Rocío Carrasco en ‘Supervivientes 2021’:

Que Olga hable de su vida, no me da más exposición a mí. La exposición es lo mínimo, se da mucho bombo a todo lo que hable (Olga) pero mi exposición no es porque ella hable de su vida, yo estoy expuesta por otros motivos, no por Olga.

Es una situación muy complicada para todo el mundo, la primera para mí. Son sus vivencias, es su vida, pero también lleva 20 años en mi vida. Cada uno puede decir lo que quiera cuando quiera

No me encuentro con ganas ni fuerzas de comentar. A mí no me hace bien que hable, cada uno tiene derecho de hacer lo que quiera, pero ahora mismo en la situación en la que estoy a mí no me hace bien. Y no en mi situación sino la de mi familia