Montajes y juguetes rotos: ya podemos decir que ‘Supervivientes 2021’ es la peor edición de la historia

Ya es un hecho: ‘Supervivientes 2021’ no funciona. Ahora sólo hay una trama más o menos interesante y que resulta ser un evidente montaje. Un caos.

Melyssa, ganadora gracias a destapar un montaje

La única escena llamativa en los casi dos meses que lleva de vida ‘SV2021’ fue la que vimos el martes 11 de mayo de 2021 cuando Sandra Pica, novia de Tom Brusse, se fue a Honduras para cortar con él delante de Melyssa Pinto (exnovia de Tom a la que dejó por Sandra en ‘La isla de las tentaciones 2’).

Esta trama se extendió al jueves 13 de mayo, durante la sexta gala con una Melyssa pletórica que dio en el clavo al advertir que lo de Tom con Sandra no huele bien.

Sandra se quedó unos días más en Honduras para ver sí así ocurría algo más en la isla y mientras que Tom intentaba volver con ella, Melyssa se daba cuenta de que lo suyo era un montaje.

Tras una bronca que tuvieron en la playa, Tom y Melyssa, en directo y el la palapa volvieron a discutir y Melyssa, muy elocuente, dijo:

El día que pasó me lo creí. Tras los acontecimientos he cambiado de opinión. Doy mi opinión sobre una ruptura que no es verdadera. No hay más, yo pienso esto y creo que en mi cumpleaños podría haber tenido la llamada de mi madre, de mi hermana o la visita de mi chico. Creo que la suerte que ha tenido él debía de haberla tenido yo.

Ya tenemos todos claro que Melyssa es la ganadora del concurso ¿no?

Alexia, el juguete roto

Y de una ganadora pasamos a una perdedora. Alexia Rivas fue la tercera expulsada definitiva de ‘Supervivientes 2021’.

El caso de esta joven periodista es curioso. Conocida por el llamado Merlos Place’ (cuando se destapó, en cuarentena, que era amante de Alfonso Merlos), Alexia prometía ser una estrella de la televisión pero no fue así.

Su fichaje por ‘SV2021’ tenía cierto sentido porque concursaba junto a Marta López, (la que erala novia oficial de Merlos cuando saltó el escándalo) pero el programa no ha sabido explotar esta relación. Amabas mujeres casi no se han visto durante el concurso. Se cargaron una trama que prometía e hicieron ver que las dos mujeres, pero se parado, no ‘valen para nada’. Una pena.