Rocío Flores, despiadada, deja a su madre por los suelos para favorecer a Olga Moreno

Rocío Flores sigue atacando a su madre, Rocío Carrasco, y posicionándose al lado de su padre y de la mujer de este, Olga Moreno.

El último capítulo de la docuserie: “No tiene coño”

El miércoles 12 de mayo de 2021 se estrenó el décimo capítulo de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie en la que Rocío Carrasco denuncia los malos tratos sufridos por su exmarido, Antonio David Flores, y explica por qué, desde hace años, no se habla con sus dos hijos, Rocío y David Flores.

En los capítulos anteriores, Rocío habló de cómo, según ella, su exmarido manipuló a su hija hasta el punto de que la niña, con quince años, le dio una paliza a la madre para, acto seguido, denunciarla (falsamente) por malos tratos.

Se puede entender que Carrasco no quiera hablar con su hija después de ese infierno (la joven fue condenada por malos tratos) pero la gran pregunta, aquello por los que ‘los negacionistas’ de Rocío no la creen, es: ¿Cómo es posible no tener contacto con un hijo con capacidades especiales?

En el capítulo 10, Rocío comenzó hablando de cómo la relación con su hijo se deterioró aunque, de momento, cuesta ponerse en su lugar (ojo, tampoco hace falta. No todos somos iguales y esta señora tiene una enfermedad mental denominada depresión crónica).

Uno de los momentos más comentados del episodio fue aquel en el que Carrasco atacó a Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, asegurando que en un juzgado no dejó que su hijo David la viese. De ahí que Rocío dijese: “Esa no tiene coño. No lo tiene. No tiene lo que tiene que tener para decirme a mí algo. Es una provocadora”

Mientras, en ‘Supervivientes 2021’, Olga Moreno sigue con su discurso de ‘madre coraje’ y cargando contra Carrasco.

Rocío no ve el documental de su madre pero aún así opina

El 14 de mayo de 2021, Rocío Flores acudió como colaboradora a ‘El programa de Ana Rosa’ pero, y aunque se suponía que sólo está contratada para hablar de ‘Supervivientes 2021’, fue preguntada, una vez más, por la docuserie de su madre y, en concreto, de las declaraciones de esta sobre Olga Moreno.