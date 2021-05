Belén Esteban dispara contra Ana Rosa Quintana: «Me ha parecido muy mal lo que ha dicho»

Tenemos nuevo ‘pique’ entre los programas de Telecinco y entre sus estrellas. A belén Esteban no le ha gustado un comentario de Ana Rosa Quintana y se ha creado polémica.

El sábado 15 de mayo de 2021, en el ‘Deluxe’ se entrevistó a Antonio Canales. El bailarín, recién salido de ‘Supervivientes 2021’ causó polémica en Honduras por negar haber tenido relación alguna con Rocío Carrasco y Fidel Albiac (actual marido de esta) cuando, en realidad, sí que habían sido amigos íntimos (tras un accidente de tráfico que tuvo la pareja, Fidel se quedó meses viviendo en la casa de Canales).

Canales explicó que no contó la verdad antes porque se trataba de una «mentirijilla piadosa» para «protegerles».

El lunes 17 de mayo de 2021, en ‘El programa de Ana Rosa’ se debatió sobre la entrevista de Canales y la presentadora hizo una pregunta al aire que ha producido bastante polémica:

La presentadora insinuaba que las distintas versiones de Canales según el programa en el que estaba respondían a intereses económicos.

Esa misma tarde, en ‘Sálvame’, Belén Esteban hizo referencia a esa frase de Ana Rosa sobre la productora ‘La fábrica de la tele’

Yo, sabéis, le tengo mucho cariño a Ana Rosa pero no me ha gustado algo que ha dicho hoy. Ha dicho como que no sabía si Canales quería contentarse con Olga (Moreno), con ‘Supervivientes’ o con La fábrica de la tele. Yo, lo siento, pero yo soy de La fábrica de la tele y aquí venimos a entrevistar.