Jorge Javier Vázquez se ríe de una Tamara Falcó destrozada por la supuesta infidelidad de su novio

Pobre Tamara Falcó. Se dice que a la Marquesa de Griñón le ha sido infiel su novio. Ella se ha enfrentado a los paparazzi y en ‘Sálvame’ se han reído de ella.

Fani Carbajo, concursante de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’, a través de una conexión telefónica en ‘Viva la vida’, destapó el escándalo el sábado 15 de mayo de 2021.

Según Carbajo, la noche anterior estaba en una fiesta privada y vio a Íñigo Onieva, novio de Tamara Falcó desde hace 8 meses, con otra mujer:

La pareja hizo caso omiso a este testimonio y solo unos minutos más tarde era Tamara Falcó quien compartía una romántica imagen junto a su chico.

Pero los rumores siguen y ahora, Tamara, está en el ojo del huracán de la prensa rosa.

Por eso, el lunes 17 de mayo de 2021, la hija de Isabel Preysler huyó le los paparazzi que la perseguían por la calle. Tamara se negó a hablar de su vida privada pero cuando estaba entrando a su garaje se encaró, muy nerviosa a los periodistas y les dijo:

Esa tarde, en ‘Sálvame’, emitieron las imágenes de Falcó enfrentada a la prensa y el presentador, Jorge Javier Vázquez, dijo:

Tamara ha mostrado ya la patita. No le queda nada a esta niña. Es muy fácil posar ante un photocall y reírte con la prensa pero cuando eres noticia entonces sí que hay ‘propiedad privada’.

Más tarde, el catalán, tras recibir un mensaje de texto en su móvil, dijo:

Me está llegando información de la fiesta y hay que decirle a Tamara Falcó que mejor no se case. Que no fue sólo con una mujer. Que se ahorre la boda.