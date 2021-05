Giro de guion: Ana Rosa Quintana cambia de posición y ‘azota’ a Olga Moreno (‘Supervivientes 2021’)

Olga Moreno está metiendo mucho la pata en ‘Supervivientes 2021’. Ya ni los defensores de su familia pueden justificar a la mujer de Antonio David Flores.

Olga Moreno fichó por ‘Supervivientes 2021’ justo cuando se anunció el estreno de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie en la que la hija de Rocío Jurado denunciaba, en Telecinco, los malos tratos sufridos por Antonio David Flores, actual marido de Olga Moreno.

Y aunque Flores fue expulsado de Mediaset España, en la empresa trabaja parte de su familia. Tanto su hija, Rocío Flores, como Olga Moreno están en Telecinco principalmente para ‘lavar’ la imagen de Antonio David.

Olga, desde Honduras, está basando su concurso en hablar de su familia (tiene derecho a ello) pero a cargar muy duramente contra Rocío Carrasco, tachándola de mala madre por ‘abandonar’ a sus hijos (Rocío y David Flores).

Pero ahora, de repente, Olga va diciendo en Honduras que ella jamás ha hablado de Rocío Carrasco. Qué torpe es. ¿No se da cuenta de que está todo grabado?

El 18 de mayo de 2021, en ‘El programa de Ana Rosa’, la presentadora no dudó en cargar contra Olga Moreno pero no para defender a Rocío Carrasco (Quintana ha sido muy crítica con ella desde que comenzó la docuserie) sino para defender a Rocío Flores:

En el entorno de Rocío Flores están intentando no entrar en confrontación. Entonces, al ver que ella está callada y Olga Moreno hablando, no le beneficia nada.

Ella no debería hablar, que cuente de su vida pero no la vida de los demás . Si es su vida está en su derecho pero si es de toda la familia…

El único consejo que le dio Rocío Flores es que no hablara del tema, se está equivocando completamente

También Joaquín Prat criticó a la mujer de Antonio David Flores:

Es que Rocío Flores no habló del tema en su concurso en ‘Supervivientes’, ¡es que no tocó el tema!

No se sostiene por ningún lado, no se sostiene, es que parece que no vio los primeros capítulos de la docuserie.