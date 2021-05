El último circo de Telecinco: Ivana Icardi (‘SV2020’) llorando, histérica, por culpa de Adara Molinero

Ya tenemos nuevo culebrón en redes sociales y , por supuesto, Mediaset lo ha aprovechado para lucrarse. Las protagonistas, dos mujeres más bien olvidadas ya por la prensa rosa: Adara Molinero e Ivana Icardi.

Por si alguien no lo sabe. En 2019, Adara Molinero ganó ‘Gran Hermano VIP’ gracias a la historia de amor que vivió con su compañero, Gianmarco Onestini, siéndole infiel (ella) al padre de su hijo, Hugo Sierra.

Meses más tarde, en ‘Supervivientes 2020’, Hugo Sierra se ‘vengó’ de Adara enrollándose con una compañera de concurso, Ivana Icardi, quien, a su vez, era ex de Gianmarco.

Ivana y Hugo tuvieron un hijo pero el conflicto llegó, en mayo de 2021, cuando Icardi habló de la relación que mantiene con el hijo de su pareja y de Adara. Esta estalló en redes sociales insultando a la argentina.

El 20 de mayo de 2021, Ivana y Adara fueron Trending Topic en Twitter por un vídeo que la primera había colgado en su canal de Mtmad (plataforma digital de Mediaset).

Quien me conoció en ‘Supervivientes’ sabe que soy una persona a la que le encanta hablar las cosas y no dejarme nada para mí. Me quedé muy sorprendida con lo que pasó