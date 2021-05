Tormento judicial y unas declaraciones inesperadas: la docuserie sobre Rocío Carrasco toca fondo

El 19 de mayo de 2021 se estrenó, en Telecinco, el capítulo 11 de la serie documental sobre Rocío Carrasco, un episodio aburrido (desde un punto de vista televisivo y narrativo) que se centró en la batalla judicial de ella contra su exmarido. Pero, antes de su emisión, en el debate, la propia Rocío entró en directo para hablar con Carlota Corredera aunque aún no entendemos la razón.

‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ es la docuserie de Telecinco sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta)

En los capítulos anteriores, Rocío narró, primero, cómo su hija, Rocío Flores, le dio una paliza en 2012-cuando la niña tenía 12 años-, para después denunciarla por falsos malos tratos, algo que provocó que Rocío Flores se fuera a vivir con su padre.

Después, en el capítulo 10, Carrasco recordó cómo su hjo David (con capacidades especiales) se fue a pasar unas vacaciones-las del 2016- con su padre y nunca más volvió a verlo (un episodio que, en realidad, no ha llegado a convencer porque no es creíble, de momento, que dejase de hablar o de preocuparse por su hijo en esas circunstancias. Ojo, el que no la entendamos no implica que mienta. Cada uno vive las cosas a su manera).

En el capítulo 11, el que nos ocupa- emitido el 19 de mayo de 2021- Carrasco habló del momento en el que denunció a su exmarido y cómo él, ha vendido una historia que no es real (dice que ha sido absuelto por la acusación de violencia de género cuando no es así).